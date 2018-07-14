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Пострадавшие от паводка соцобъекты в Якутии восстановят к 25 августа

Общество
14 июля, 13:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

В пострадавших населенных пунктах проводится работа по восстановлению инфраструктуры, налаживанию связи, продолжается оказание материальной помощи пострадавшим, сообщили в региональном правительстве

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ТАСС, 14 июля. Социальные объекты в населенных пунктах Республики Саха (Якутия), пострадавшие от недавнего паводка, необходимо восстановить к 25 августа, сообщили в субботу в правительстве региона по итогам совещания под руководством председателя правительства Якутии Владимира Солодова.

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"Социальные объекты [в пострадавших от паводка улусах] должны быть восстановлены к 25 августа, так как с 1 сентября должен начаться учебный процесс", - говорится в сообщении. По информации регионального правительства, в пострадавших населенных пунктах проводится работа по восстановлению инфраструктуры, налаживанию связи, продолжается оказание материальной помощи пострадавшим.

"Пострадавшие граждане уже получили финансовые средства, выделенные правительством республики. На оказание единовременной материальной помощи 575 жителям Усть-Майского улуса направлено 2,875 млн рублей, еще 9,250 млн рублей - в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости", - отметили в пресс-службе правительства республики.

Предварительный ущерб от масштабного паводка в Якутии в этом году уже превысил 1,3 млрд рублей. С мая из-за разлива Лены, Алдана, Амги, Колымы и малых рек в 14 районах Якутии были затоплены свыше 1,4 тыс. жилых домов. Более 5 тыс. жителей обратились за материальной помощью к властям. В республике был введен режим чрезвычайной ситуации.

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Солодов, Владимир Викторович
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