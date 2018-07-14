Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 62.29
€ 72.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новый участок метро от станции "Раменки" до "Рассказовки" планируют запустить в августе

Общество
14 июля, 13:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

По словам вице-мэра Москвы Марата Хуснуллина, на новом участке Калининско-Солнцевской линии ведутся работы по благоустройству станций

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Участок Калининско-Солнцевской линии московского метро от станции "Раменки" до "Рассказовки" планируют запустить к концу августа.

Инфографика Новый участок Калининско-Солнцевской линии метро

Новый участок Калининско-Солнцевской линии метро

На участке желтой ветки метро от "Раменок" до "Рассказовки" разместят семь станций общей протяженностью 14,2 км.

Об этом в субботу сообщил журналистам вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин.

"Сейчас работаем над благоустройством [станций нового участка]. Накатываем поезда, хотим запуститься [на новом участке] к концу лета", - сказал он.

Хуснуллин добавил, что станция "Рассказовка" полностью готова к эксплуатации. Сейчас там высаживают цветники. В "Новопеределкине" "пока не так все гладко", там в течение двух недель должны устранить имеющиеся замечания, отметил Хуснуллин.

На участке от станции "Раменки" до "Рассказовки" разместятся станции "Мичуринский проспект", "Озерная улица", "Терешково", "Солнцево", "Боровское шоссе" и "Новопеределкино". Планируется построить 14 вестибюлей станций - 12 подземных и два наземных. Ввод в эксплуатацию участка "Раменки" - "Рассказовка" (14,2 км) Калининско-Солнцевской ветки позволит до 45 минут сократить время на поездку в центр города для жителей этих районов, а также районов Раменки, Очаково-Матвеевское, Тропарево-Никулино и поселений Московский и Внуковское. Это повысит доступность транспорта почти для 600 тыс. человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Около 80 нигерийцев собрались у посольства в Москве и требуют отправки домой
2
Южная Корея вызвала военного атташе РФ из-за нарушения зоны ПВО бомбардировщиками
3
CNBC: гиперзвуковая ракета комплекса "Кинжал" поразила цель на расстоянии около 800 км
4
Правительство рассматривает вопрос об изменении системы индексации пенсий
5
Спасенные из затопленной пещеры в Таиланде подростки рассказали, как попали в ловушку
6
Матвиенко возмутил запуск беспилотников "Почты России" на фоне низких зарплат почтальонов
7
Порошенко заявил, что Украина хочет закупать газ для Европы на границе с Россией
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!