Новый участок метро от станции "Раменки" до "Рассказовки" планируют запустить в августе

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Участок Калининско-Солнцевской линии московского метро от станции "Раменки" до "Рассказовки" планируют запустить к концу августа.

Инфографика Новый участок Калининско-Солнцевской линии метро На участке желтой ветки метро от "Раменок" до "Рассказовки" разместят семь станций общей протяженностью 14,2 км.

Об этом в субботу сообщил журналистам вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин.

"Сейчас работаем над благоустройством [станций нового участка]. Накатываем поезда, хотим запуститься [на новом участке] к концу лета", - сказал он.

Хуснуллин добавил, что станция "Рассказовка" полностью готова к эксплуатации. Сейчас там высаживают цветники. В "Новопеределкине" "пока не так все гладко", там в течение двух недель должны устранить имеющиеся замечания, отметил Хуснуллин.

На участке от станции "Раменки" до "Рассказовки" разместятся станции "Мичуринский проспект", "Озерная улица", "Терешково", "Солнцево", "Боровское шоссе" и "Новопеределкино". Планируется построить 14 вестибюлей станций - 12 подземных и два наземных. Ввод в эксплуатацию участка "Раменки" - "Рассказовка" (14,2 км) Калининско-Солнцевской ветки позволит до 45 минут сократить время на поездку в центр города для жителей этих районов, а также районов Раменки, Очаково-Матвеевское, Тропарево-Никулино и поселений Московский и Внуковское. Это повысит доступность транспорта почти для 600 тыс. человек.