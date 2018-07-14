Переход между станциями "Петровский парк" и "Динамо" в Москве появится не раньше 2019 года

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Переход между станцией Московского метрополитена Большой кольцевой линии (БКЛ) "Петровский парк" и станцией метро Замоскворецкой линии "Динамо" может заработать к 2019-2020 году. Об этом в субботу сообщил журналистам вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин.

"Переход между "Динамо" и "Петровским парком" планируем [запустить] к концу 2019 или началу 2020 года. Идем осторожно - по сантиметру за сантиметром, чтобы не нарушить работу действующей линии", - сказал вице-мэр.

До завершения строительства данные станции связаны наземной пересадкой. Станция "Петровский парк" с момента открытия в феврале этого года является частью двух маршрутов - Солнцевской линии и Большой кольцевой линии.

Большая кольцевая линия (рабочее название - Третий пересадочный контур, ТПК) - строящаяся новая кольцевая линия Московского метрополитена. На схеме метро обозначается номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет. В будущем она, как ожидается, включит в себя Каховскую линию. По завершению строительства в 2020-2021 годах станет самой протяженной линией московского метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта в Москве - после Кольцевой и МЦК.