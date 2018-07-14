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Меркель выразила соболезнования временному премьеру Пакистана в связи с терактом

Общество
14 июля, 14:39 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 14, июля. /ТАСС

Канцлер ФРГ отметила, что Берлин поддержит Исламабад в борьбе с терроризмом

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БЕРЛИН, 14 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель выразила в субботу соболезнования временному премьер-министру Пакистана Насир-уль-Мульку в связи с терактом в провинции Белуджистан.

"Новость об ужасном террористическом акте на предвыборном мероприятии глубоко потрясла меня", - написала глава правительства ФРГ в направленной на имя Насир-уль-Мулька телеграмме. "Я самым решительным образом осуждаю этот трусливый теракт, унесший так много человеческих жизней", - отметила Меркель.

"Будьте уверены, что Германия поддержит вас в борьбе с терроризмом", - подчеркнула канцлер.

Взрыв прогремел в пятницу недалеко от места проведения митинга избирателей в преддверии выборов в нижнюю палату парламента. Погибли не менее 128 человек. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

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