Академии СК и МВД России в Петербурге будут взаимодействовать в подготовке кадров

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел встречу с руководителем Санкт-Петербургского университета МВД России Александром Травниковым и ректором Санкт-Петербургской академии СК России Александром Ефремовым, на которой обсуждались вопросы межведомственного взаимодействия в образовательном процессе. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"В ходе встречи было принято решение о разработке соглашения о сотрудничестве образовательных учреждений СК и МВД России", - сообщила Петренко.

На встрече Бастрыкин отметил, что успех в раскрытии преступлений зависит от качества подготовки будущих следователей и оперативных сотрудников и их умения эффективно взаимодействовать.

Во время рабочей поездки глава СК РФ также встретился с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко и обсудил с ним перспективы развития Санкт-Петербургской академии Следственного комитета России, добавила Петренко.