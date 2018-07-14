Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 62.29
€ 72.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Академии СК и МВД России в Петербурге будут взаимодействовать в подготовке кадров

Общество
14 июля, 14:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

Глава СК РФ Александр Бастрыкин отметил, что успех в раскрытии преступлений зависит от подготовки будущих следователей и оперативных сотрудников и их умения взаимодействовать

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел встречу с руководителем Санкт-Петербургского университета МВД России Александром Травниковым и ректором Санкт-Петербургской академии СК России Александром Ефремовым, на которой обсуждались вопросы межведомственного взаимодействия в образовательном процессе. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"В ходе встречи было принято решение о разработке соглашения о сотрудничестве образовательных учреждений СК и МВД России", - сообщила Петренко.

На встрече Бастрыкин отметил, что успех в раскрытии преступлений зависит от качества подготовки будущих следователей и оперативных сотрудников и их умения эффективно взаимодействовать.

Во время рабочей поездки глава СК РФ также встретился с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко и обсудил с ним перспективы развития Санкт-Петербургской академии Следственного комитета России, добавила Петренко.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкт-Петербург
Страны
Россия
Персоны
Бастрыкин, Александр Иванович Полтавченко, Георгий Сергеевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Около 80 нигерийцев собрались у посольства в Москве и требуют отправки домой
2
Южная Корея вызвала военного атташе РФ из-за нарушения зоны ПВО бомбардировщиками
3
Эксперты: увеличение пенсионного возраста в РФ не изменит срока жизни на пенсии
4
CNBC: гиперзвуковая ракета комплекса "Кинжал" поразила цель на расстоянии около 800 км
5
Правительство рассматривает вопрос об изменении системы индексации пенсий
6
СМИ: полиция Хельсинки не рекомендует наблюдать за кортежами Путина и Трампа из окон
7
Фигуристка Медведева заявила, что чувствует себя спокойнее после переезда в Торонто
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!