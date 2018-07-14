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Хуснуллин: станция метро "Новомосковская" может быть построена через пять лет

Общество
14 июля, 15:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

По словам вице-мэра Москвы Марата Хуснуллина, необходимая для строительства документация будет готова в течение года

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Станцию Сокольнической линии метро "Новомосковская" (рабочее название "Столбово-2") планируют построить в Москве в течение пяти-шести лет. Об этом в субботу сообщил журналистам вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин.

Необходимая документация по станции "Новомосковская" будет готова в течение года, отметил Хуснуллин. "В дальнейшем нормативный срок строительства такой станции порядка пяти-шести лет", - сказал он.

Хуснуллин добавил, что для строительства данной станции планируется подписать соглашение о передаче земельного участка городу со стороны строительной компании "А101", которая имеет там земли под строительство домов.

Ранее сообщилось, что власти Москвы планируют продлить Сокольническую линию столичной подземки еще на одну станцию - "Столбово-2", которая впоследствии будет соединена со станцией Большой кольцевой линии "Улица Новаторов".

Технический пуск Сокольнической ветки метро от "Саларьева" до "Столбова" ожидается до конца года.

В марте 2018 года столичный департамент по конкурентной политике объявил конкурс на строительство новых станций Сокольнической линии метро с начальной ценой контракта более 41 млрд рублей. Планируется, что контракт будет исполнен осенью 2019 года. Генподрядчик обязуется построить четыре новые станции - "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Столбово", а также переоборудовать и реконструировать станцию "Саларьево".

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