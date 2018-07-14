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Sky: в Шотландии в обоих гольф-клубах Трампа прошли протесты против его политики

Общество
14 июля, 15:45 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 14, июля. /ТАСС

Также протестующие в Эдинбурге планируют поднять в воздух шестиметровую надувную фигуру президента США в виде озлобленного ребенка в подгузнике

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ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Гольф-клубы Trump Turnberry и Trump International Golf Links в Шотландии, принадлежащие президенту США Дональду Трампу, стали в субботу местом проведения протестов против его политики. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Сам Трамп, который с четверга находится с рабочим визитом в Великобритании, остановился вместе с супругой Меланьей в Trump Turnberry, который официально именуется гольф-курортом и расположен на побережье залива Ферт-оф-Клайд Ирландского моря. Несмотря на то, что воздушное пространство над клубом в период пребывания американского президента является запретной для полетов зоной, над зелеными лужайками курорта пролетел параплан с баннером природоохранной организации Greenpeace. На баннере была надпись: "Trump: Well Below Par" (в переводе: "Трамп: гораздо ниже необходимого уровня"). Стражи порядка ведут поиски парапланериста, который, по утверждению инспектора сыскной полиции Стивена Маккаллока, совершил уголовное преступление, нарушив бесполетную зону.

При этом возле ограды расположенного на противоположном побережье Шотландии гольфклуба Trump International Golf Links, где остановился сын Трампа Эрик, собрались уже более сотни противников политики его отца, организовавших под звуки мексиканской музыки протест под лозунгами "Великобритания говорит "нет" Трампу" и "Трампа здесь не приветствуют".

Участники же протестов в Эдинбурге планируют в субботу поднять в воздух шестиметровую надувную фигуру "Трамп-бэйби", изображающей президента в виде озлобленного ребенка в подгузнике с мобильным телефоном в руке. Эта фигура уже успела полетать в пятницу над Парламентской площадью в Лондоне, и организаторы протестов рассчитывали запустить ее прямо над полем для игры в гольф в Trump Turnberry, собрав еще в среду в поддержку этой идеи 8 тыс. голосов, однако шотландская полиция отказала им в таком праве на основании того, что над гольф-курортом действует временная бесполетная зона.

Дональд Трамп уже сообщил в своем твите, что два дня его пребывания в Trump Turnberry будут насыщены встречами, и выразил надежду, что прекрасная погода, установившаяся на курорте, позволит ему насладиться в том числе и игрой в гольф. В своем сообщении президент США также напомнил, что в воскресенье он отправится в Хельсинки, где в понедельник у него состоится встреча с российским коллегой Владимиром Путиным.

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