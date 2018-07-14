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РПЦ обеспокоена попытками политиков разрушить единство церкви на Украине

Общество
14 июля, 15:51 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 14, июля. /ТАСС

Ранее Верховная рада поддержала обращение украинского президента к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о создании автокефальной православной церкви

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Русская православная церковь обеспокоена попытками политиков разрушить единство православной церкви на Украине, но надеется, что Украинская православная церковь Московского патриархата выдержит давление извне и сохранит верность канонам. Документ об этом приняли на заседании Священного синода Русской православной церкви, который прошел в Екатеринбурге под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла в субботу, сообщил журналистам пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

"Сейчас в братской нам Украине, в стране, где находится священная Днепровская купель, стихии мира сего восстают на Церковь, пытаясь разрушить ее единство. Духовенство и верующие подвергаются несправедливым обвинениям и поношениям, - отмечается в послании, принятом на синоде. - Но мы верим, что никакое давление извне не сможет разрушить узы христовой любви, объединяющей нас в единое тело Христово <...> а наша общая молитва поможет преодолеть все испытания, сохранить чистоту веры и верность канонической правде".

В конце апреля Верховная рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о создании автокефальной православной церкви на Украине.

В стране в настоящее время действует одна каноническая Украинская православная церковь, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата. Также существуют две непризнанные мировым православием церковные структуры - Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь. Начиная с 1991 года украинские власти неоднократно предпринимали попытки по созданию поместной православной церкви, независимой от Московского патриархата.

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Кирилл (патриарх) Порошенко, Петр Алексеевич
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