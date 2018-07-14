РПЦ наладит системный диалог с Эфиопской церковью

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) начнет системный диалог с Эфиопской церковью, сообщил журналистам пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков.

"Было принято решение о начале системного диалога с эфиопоской церковью, по своей вере, хоть она и не относится к православным церквам, она близка к православию. Глава этой церкви [патриарх-католикос Абуна Матфий] встречался с патриархом Кириллом", - сказал отец Александр по итогам заседания синода, которое состоялось в субботу в Екатеринбурге.

Пресс-секретарь предстоятеля РПЦ добавил, что планируется сотрудничество в сфере образования.

Эфиопская (Абиссинская) церковь - одна из древнейших христианских церквей мира, она входит в число "дохалкидонских" церквей наряду с Коптской, Армянской, Сиро-Яковитской и другими восточными церквами. Эфиопская церковь является не только крупнейшей из "дохалкидонских", но и одной из наиболее многочисленных христианских общин мира - количество верующих превышает 65 млн человек, которые проживают как в самой Эфиопии, так и в диаспоре (преимущественно в США и Канаде). Считается, что христианство пришло в Эфиопию в I веке н. э., когда на этих землях проповедовал апостол Филипп.