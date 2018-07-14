Синод РПЦ сменил глав Тверской митрополии и Чукотской епархии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Синод Русской православной церкви сменил главу Тверской митрополии, 77-летнего митрополита Виктора, а также назначил нового главу Анадырской епархии. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков по итогам заседания этого высшего органа церковного управления, которое состоялось в субботу в Екатеринбурге.

"Митрополит Виктор уже повторно подал прошение о почислении его на покой, первое было в 2015 году, в связи с 75-летием. Прошение было удовлетворено. Преосвященным Тверской митрополии определено быть викарию (помощнику) патриарха Кирилла преосвященному Савве, с сохранением за ним должности замуправляющего Управления делами Московской патриархии", - сказал отец Александр. Митрополит Тверской и Кашинский Виктор управлял епархией в пределах Тверской области более 25 лет.

"Еще одно назначение произошло в Чукотской епархии. Епископ Анадырский Матфей отправляется в Москву, он назначен викарием патриарха. В течение двух лет он устраивал в очень непростых условиях церковную жизнь в пределах Чукотки", - отметил пресс-секретарь патриарха. Епископом Чукотки стал иеромонах Ипатий (Голубев), служащий в Анадыре.