Собор по вопросу "екатеринбургских" останков соберется через два года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Окончательная позиция Церкви по вопросу о подлинности "екатеринбургских" останков будет сформулирована на Архиерейском соборе, который состоится не ранее, чем через два года. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков по итогам заседания этого высшего органа церковного управления, которое состоялось в субботу в Екатеринбурге.

"Тема с "екатеринбургскими" останками рассматривается в рабочем порядке соответствующими комиссиями. Пока она не стоит на повестке дня, так как не завершены все исследования", - сказал отец Александр.

"Мы ждем окончательных выводов, которые затем будут представлены следующему Архиерейскому собору. Предыдущий собор был не так давно - в прошлом году, поэтому очередной будет через два года", - добавил он.

Дело об убийстве царской семьи

В связи со столетней годовщиной убийства царской семьи в российском обществе и СМИ вновь обострился интерес к восстановлению деталей этого преступления, в частности, идентификации человеческих останков, найденных под Екатеринбургом в 90-е годы.

Колчаковский следователь Николай Соколов, проводивший расследование в 1919-1922 годах, пришел к выводу о полном уничтожении всех тел убитых в Ипатьевском доме путем сожжения. В начале 1990-х группа поисковиков обнаружила под Екатеринбургом останки, которые могли быть царскими, в 1998 году их захоронили в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге в усыпальнице Романовых. Затем было обнаружено еще одно место предполагаемого захоронения членов царской семьи - Поросенков лог под Екатеринбургом.

Русская православная церковь поставила перед следствием и госкомиссией несколкьо вопросов, на которые тогда не получила ответов, поэтому придерживалась мнения о недостаточности исследования и не признала "екатеринбургские останки" царскими.

Следственный комитет в сентябре 2015 году возобновил расследование обстоятельств убийства семьи Романовых. Была проведена эксгумация останков, захороненных в Санкт- Петербурге. В рамках уголовного дела проводятся антропологическая, генетическая, историческая и судебная экспертиза. Русская церковь создала специальную комиссию для изучения результатов по изучению результатов экспертиз, которые пока еще не все завершены.