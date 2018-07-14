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Синод принял решение о праздновании 1030-летия крещения Руси во всех епархиях РПЦ

Общество
14 июля, 17:16 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 14, июля. /ТАСС

Главные торжества пройдут в Москве на Соборной площади

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Члены синода Русской православной церкви (РПЦ) приняли решение о широком праздновании во всех епархиях 1030-летия крещения Руси 28 июля, основные мероприятия пройдут в Москве и Киеве. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков по итогам заседания синода, которое состоялось в субботу в Екатеринбурге.

"Было принято решение о масштабных торжествах во всех епархиях Русской православной церкви. Главные события пройдут в Киеве на историческом месте, связанном с крещением князя Владимира. Надеемся, что все пройдет без провокаций. В Москве главные торжества пройдут на Соборной площади Московского Кремля", - сказал отец Александр.

По его словам, впервые на Соборной площади пройдет богослужение, на которое соберутся тысячи паломников, его возглавит патриарх Кирилл. Затем состоится крестный ход до Боровицкого холма, где год назад установили памятник князю Владимиру, - там состоится молебен и концерт.

Князь Владимир (около 960-1015 годы) - князь новгородский (970-988) и киевский (978-1015), при котором произошло Крещение Руси, канонизирован как равноапостольный. Традиционно, согласно летописям, введение в Древней Руси христианства относят к 988 году. 28 июля уже несколько лет в разных странах, где есть православные общины отмечается День Крещения Руси, в который проходят крестные ходы, богослужения, просветительские и культурные события.

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