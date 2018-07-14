Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 62.29
€ 72.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Замглавы МИД Узбекистана и проректор МГИМО обсудили вопросы подготовки дипломатов

Общество
14 июля, 17:40 UTC+3 ТАШКЕНТ ТАШКЕНТ 14, июля. /ТАСС

Стороны также рассмотрели практические вопросы, касающиеся открытие филиала вуза в Ташкенте

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАШКЕНТ, 14 июля. /ТАСС/. Замминистра иностранных дел Узбекистана Абдуджабар Абдувахитов и проректор Московского государственного института международных отношений (университет) МИД России Артем Мальгин на встрече в Москве обсудили вопросы подготовки дипломатов и открытия филиала МГИМО в Ташкенте. Об этом в субботу сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Узбекистана.

"Обсуждены практические вопросы, касающиеся открытия филиала МГИМО в Ташкенте. В частности, речь шла о направлениях подготовки в данном филиале, вопросах обеспечения высококвалифицированными специалистами в перспективных сферах - международных отношений, бизнеса, конгрессно-выставочной деятельности и туризма", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что замминистра иностранных дел Абдуджабар Абдувахитов и посол Узбекистана Бахром Ашрафханов приняли участие в церемонии закрытия двухнедельной образовательной программы МГИМО по направлению "Международная журналистика, культурная дипломатия и связи с общественностью" для студентов Университета мировой экономики и дипломатии Узбекистана.

Отмечается, что 28 участников программы из Узбекистана успешно защитили свои презентации в качестве итоговой аттестации и получили сертификаты МГИМО.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Узбекистан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Около 80 нигерийцев собрались у посольства в Москве и требуют отправки домой
2
В Москве похоронили внука Брежнева
3
Южная Корея вызвала военного атташе РФ из-за нарушения зоны ПВО бомбардировщиками
4
Спасенные из затопленной пещеры в Таиланде подростки рассказали, как попали в ловушку
5
CNBC: гиперзвуковая ракета комплекса "Кинжал" поразила цель на расстоянии около 800 км
6
Фигуристка Медведева заявила, что чувствует себя спокойнее после переезда в Торонто
7
Киев подписал соглашение с Airbus о поставках вертолетов на сумму €555 млн
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!