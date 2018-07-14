Замглавы МИД Узбекистана и проректор МГИМО обсудили вопросы подготовки дипломатов

ТАШКЕНТ, 14 июля. /ТАСС/. Замминистра иностранных дел Узбекистана Абдуджабар Абдувахитов и проректор Московского государственного института международных отношений (университет) МИД России Артем Мальгин на встрече в Москве обсудили вопросы подготовки дипломатов и открытия филиала МГИМО в Ташкенте. Об этом в субботу сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Узбекистана.

"Обсуждены практические вопросы, касающиеся открытия филиала МГИМО в Ташкенте. В частности, речь шла о направлениях подготовки в данном филиале, вопросах обеспечения высококвалифицированными специалистами в перспективных сферах - международных отношений, бизнеса, конгрессно-выставочной деятельности и туризма", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что замминистра иностранных дел Абдуджабар Абдувахитов и посол Узбекистана Бахром Ашрафханов приняли участие в церемонии закрытия двухнедельной образовательной программы МГИМО по направлению "Международная журналистика, культурная дипломатия и связи с общественностью" для студентов Университета мировой экономики и дипломатии Узбекистана.

Отмечается, что 28 участников программы из Узбекистана успешно защитили свои презентации в качестве итоговой аттестации и получили сертификаты МГИМО.