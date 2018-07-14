Около 100 тонн продуктов и предметов первой необходимости доставили из Армении в Сирию

ХМЕЙМИМ /Сирия/, 14 июля. /ТАСС/. Самолеты Ил-76 МЧС России доставили на сирийский аэродром Хмеймим около 100 тонн продуктов питания и предметов первой необходимости из Армении. Об этом в субботу сообщил Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

"Из Армении в Сирию Армяно-российским центром гуманитарного реагирования тремя рейсами самолетов Ил-76 МЧС России доставлены гречневая и рисовая крупы, растительное масло, а также предметы первой необходимости. Всего доставлено около 100 тонн продуктов питания и предметов первой необходимости для оказания гуманитарной помощи жителям Сирии", - сообщили в Центре.

Продовольствие будет передано нуждающимся жителям и беженцам, возвращающимся в освобожденные от боевиков населенные пункты, в том числе в труднодоступные районы Сирии.