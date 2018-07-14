Сборная Сингапура победила в международных интеллектуальных играх школьников в Якутии

ЯКУТСК, 14 июля. /ТАСС/. Международные интеллектуальные игры с участием команд одаренных детей из 18 стран завершились в субботу в Якутске, абсолютным победителем соревнований стала сборная Сингапура. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

"Абсолютным победителем международных интеллектуальных игр в Якутии в общем зачете стала команда Старшей школы математики и науки при Национальном университете Сингапура", - говорится в сообщении.

Врио председателя регионального правительства Владимир Солодов выразил благодарность каждому из участников международных интеллектуальных игр. "Хочу поблагодарить каждого из вас за то, что приняли участие в этом мероприятии. Вклад каждого из вас является основным", - сказал Солодов, поблагодарив экспертов, организаторов и волонтеров игр.

Участников интеллектуальных игр в Якутии поздравили космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев напрямую с Международной космической станции . "Это замечательно, что именно в Якутске, в России, начинается ваша дружба и будущее сотрудничество. Миру нужны ученые, миру нужны новые открытия", - сказали космонавты в ходе сеанса связи.

Игры стартовали в Якутске 8 июля под патронатом ЮНЕСКО. Около 900 школьников из 18 стран соревновались в робототехнике, математике, физике, химии и информатике. Кроме того, во время игр состоялась международная выставка научно-исследовательских работ школьников в области науки и технологий.