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В Канаде продали лотерейный билет с выигрышем в $45,5 млн

Общество
14 июля, 18:16 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 14, июля. /ТАСС

Известно, что билет был продан в провинции Онтарио

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ОТТАВА, 14 июля. /ТАСС/. Джекпот национальной лотереи Lotto Max в размере 60 млн канадских долларов ($45,5 млн) разыгран в Канаде. Об этом в субботу сообщили представители компании OLG, которая проводит розыгрыш.

"Выпавшие номера - 1, 4, 5, 22, 25, 32 и 34. Бонус- число - 27", - уточнили организаторы. На данный момент известно, что билет был продан в провинции Онтарио, но более точной информации пока не поступало.

В лотерею также были разыграны шесть традиционных "утешительных призов" в размере одного миллиона канадских долларов ($760 тыс.). Эти билеты были реализованы в провинциях Онтарио, Манитоба, Саскачеван и Альберта. Согласно правилам национальных лотерей, для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный квиток, а имя победителя должно стать достоянием общественности.

Крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 млн канадских долларов (на тот момент $49,5 млн) был разыгран в лотерею "6 из 49" в октябре 2015 года. Еще несколько раз в 2015-2018 годах в Канаде были зафиксированы джекпоты в размере 60 млн долларов в лотерею Lotto Max. Сумма этих выигрышей в среднем составила $46 млн.

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