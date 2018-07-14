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Под Новгородом открылась губернаторская школа в рамках образовательного проекта АСИ

Общество
14 июля, 21:13 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 14, июля. /ТАСС

Лучшие проекты участников презентуют в 2019 году на всероссийском форуме "Наставник"

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 июля. /ТАСС/. Образовательный интенсив "Губернаторская школа" открылся в субботу в Новгородской области в рамках проекта Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Кадры будущего для регионов". В течение трех дней школьники с наставниками будут работать над проектами, лучшие из которых реализуют в регионе, сообщила в субботу пресс-служба правительства Новгородской области.

"Мы привезем к вам наставников, к вам приедут московские педагоги, которые научат не только разрабатывать, но и воплощать ваши идеи в современный актуальный проект. Лучшие проекты будут реализованы, лучшие поедут в лагерь "Артек" и будут иметь право на льготное поступление в ВУЗы нашей области", - сказала первый заместитель губернатора Новгородской области Вероника Минина на открытии школы. Интенсив проходит в оздоровительно-образовательном центре "Гверстянец" в Крестецком районе.

Участники школы - 200 школьников, которые предложили свои проекты по развитию Новгородской области на портале "Одаренные дети". Их идеи касаются сферы экологии, туризма, образования и промышленности. Соответственно этим отраслям сформирована команда авторитетных лидеров, которые будут помогать группам развивать свои идеи. Наставниками стали руководители органов исполнительной власти, государственных учреждений и представители бизнес-элиты.

Первые итоги подведут в понедельник совместно с губернатором региона Андреем Никитиным  и руководством АСИ. Лучшие проекты презентуют в 2019 году на всероссийском форуме "Наставник", в образовательном центре "Сириус" и в рамках тематической смены в международном центре "Артек". О стратегической инициативе "Кадры будущего для регионов" было заявлено в марте на заседании Наблюдательного совета АСИ. Новгородская область стала седьмым субъектом-участником.

Инициатива направлена на создание условий и мер поддержки для формирования у школьников от 14 до 17 лет устойчивой мотивации, нацеленной на развитие своих регионов. Апробация проекта проходит с апреля 2018 года по июль 2019 года. Ожидается, что одним из результатов станет формирование региональных лидерских команд из талантливой молодежи и их наставников, а также создание системы стажировок и профнавигации.

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