Военные РФ помогли продовольствием русской общине в Хомсе

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (входит в Минобороны РФ) за минувшие сутки доставили продовольствие и предметы первой необходимости членам русской общины в городе Хомс. Об этом в воскресенье сообщил начальник Центра Алексей Цыганков.

"Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели встречу в городе Хомс с русской общиной, в ходе которой состоялся прием граждан и передача предметов первой необходимости и продуктовых наборов общим весом 200 кг", - сказал генерал.

Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 10 сирийцам, в том числе пяти детям.

Как отметил Цыганков, в Юго-западной зоне деэскалации продолжены переговоры со старейшинами населенных пунктов и лидерами незаконных вооруженных формирований, в ходе которых обсуждаются вопросы присоединения населенных пунктов к процессу мирного урегулирования и порядок разоружения незаконных вооруженных формирований. "В результате этой работы к процессу мирного урегулирования присоединился город Кфер-Шамс. На центральной площади прошел митинг с поднятием государственного флага Сирийской Арабской Республики и торжественное заступление на дежурство подразделений сирийской полиции. За прошедшие сутки в этот населенный пункт вернулись 215 мирных жителей", - сказал глава Центра.

По его словам, за сутки боевиками сдано семь танков, шесть боевых машин пехоты, две артиллерийские системы, четыре зенитные пушки, а также большое количество боеприпасов различного типа и калибра. Всего с начала процесса урегулирования в провинциях Эс-Сувейда, Дераа и Эль-Кунейтра незаконными вооруженными формированиями сдано 20 танков, 13 боевых машин пехоты, шесть зенитных автоматических пушек, 13 зенитных орудий, 29 минометов, три артиллерийские системы, 83 ручных противотанковых гранатомета, 55 крупнокалиберных пулеметов и 301 автомат.