Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 62.29
€ 72.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Военные РФ помогли продовольствием русской общине в Хомсе

Общество
14 июля, 22:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

Также российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 10 сирийцам

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (входит в Минобороны РФ) за минувшие сутки доставили продовольствие и предметы первой необходимости членам русской общины в городе Хомс. Об этом в воскресенье сообщил начальник Центра Алексей Цыганков.

"Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели встречу в городе Хомс с русской общиной, в ходе которой состоялся прием граждан и передача предметов первой необходимости и продуктовых наборов общим весом 200 кг", - сказал генерал.

Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 10 сирийцам, в том числе пяти детям.

Как отметил Цыганков, в Юго-западной зоне деэскалации продолжены переговоры со старейшинами населенных пунктов и лидерами незаконных вооруженных формирований, в ходе которых обсуждаются вопросы присоединения населенных пунктов к процессу мирного урегулирования и порядок разоружения незаконных вооруженных формирований. "В результате этой работы к процессу мирного урегулирования присоединился город Кфер-Шамс. На центральной площади прошел митинг с поднятием государственного флага Сирийской Арабской Республики и торжественное заступление на дежурство подразделений сирийской полиции. За прошедшие сутки в этот населенный пункт вернулись 215 мирных жителей", - сказал глава Центра.

По его словам, за сутки боевиками сдано семь танков, шесть боевых машин пехоты, две артиллерийские системы, четыре зенитные пушки, а также большое количество боеприпасов различного типа и калибра. Всего с начала процесса урегулирования в провинциях Эс-Сувейда, Дераа и Эль-Кунейтра незаконными вооруженными формированиями сдано 20 танков, 13 боевых машин пехоты, шесть зенитных автоматических пушек, 13 зенитных орудий, 29 минометов, три артиллерийские системы, 83 ручных противотанковых гранатомета, 55 крупнокалиберных пулеметов и 301 автомат.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Сирия Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве похоронили внука Брежнева
2
Около 80 нигерийцев собрались у посольства в Москве и требуют отправки домой
3
Спасенные из затопленной пещеры в Таиланде подростки рассказали, как попали в ловушку
4
Более 100 ракет и снарядов запустили за 18 часов по Израилю из сектора Газа
5
Фигуристка Медведева заявила, что чувствует себя спокойнее после переезда в Торонто
6
Как бельгийские болельщики отмечали успех команды на ЧМ-2018 в центре Москвы
7
Скотленд-Ярд собрал более 400 вещественных доказательств по инциденту в Эймсбери
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!