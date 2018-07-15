Молодые люди из 17 стран примут участие в фестивале "Extreme Крым 2018"

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Любители экстремальных видов спорта из США, Великобритании, Франции, Индонезии, Малайзии, Украины и других стран примут участие в открывающемся в воскресенье международном молодежном фестивале активных видов спорта "Extreme Крым 2018", сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

"Зарегистрированы представители из 17 стран мира, в их числе из США, Великобритании, Франции, Малайзии, Индонезии, Румынии, Болгарии, Молдавии, Украины и, конечно, из регионов России", - сообщил председатель правления Федерации экстремальных видов спорта республики Константин Выдыш, уточнив, что общее количество участников, как ожидается, достигнет 7 тыс. человек.

Мероприятие направлено на популяризацию здорового образа жизни, активного отдыха, продвижение туристического имиджа Крыма. "В этом году мы максимальное внимание уделяем молодежи, предлагаем различные формы образовательных программ, акцент делаем на активных видах спорта", - сообщил Выдыш.

Активная фаза фестиваля, который состоится в самой западной точке Крымского полуострова - мысе Тарханкут, пройдет с 15 по 29 июля. "Extreme Крым" проводится уже в пятый раз. В прошлом году его посетили более 50 тыс. человек из 15 стран.

Как сообщили в министерстве внутренней политики, информации и связи Крыма, в рамках фестиваля будут проводиться соревнования и мастер-классы по 30 видам спорта, среди них - парусный, подводный, силовой спорт, дертджампинг, танцевальные батлы и др.