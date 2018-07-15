Членам арктической авиаэкспедиции разрешен прилет в США

НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. /ТАСС/. Члены авиаэкспедиции "Международный кругосветный океанический перелет" получили предварительное разрешение на вхождение в воздушное пространство США, они рассчитывают прибыть в американский город Ном (штат Аляска) 16 июля. Об этом сообщил в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС по телефону руководитель экспедиции - летчик-космонавт, Герой России Валерий Токарев.

Сейчас участники экспедиции находятся на Чукотке. "Чтобы влететь в Америку, нужно получить разрешение", - констатировал он, отметив, что "соответствующие заявки" были направлены. "Разрешение, в общем-то, предварительно получено. У нас есть информация, что на 16-е число нам разрешен влет в Америку", - добавил летчик.

"Сначала мы летим в Ном, это - понедельник, если погода будет", - сказал летчик. Как он констатировал, "погода достаточно неустойчивая по маршруту над морем", в связи с этим не исключается, что прибытие в Ном может быть отложено. По словам Токарева, помешать участникам экспедиции может туман или облака.

Как отметил летчик, согласно плану, участники авиаэкспедиции будут находиться в США около трех дней. Каких-либо мероприятий пока не запланировано. По расчетам Токарева, путешественники прибудут в Канаду в четверг.

Маршрут экспедиции

Арктическая экспедиция "Международный кругосветный океанический перелет" стартовала 3 июля из Самарской области. В перелете задействованы уникальные самолеты- амфибии российского производства - два LA-8 (восемь посадочных мест, общий вес груза - до 2,6 тонны) и один "Борей" (два посадочных места, общий вес груза - до 700 кг).

В составе нынешней экспедиции семь человек - шестеро россиян и один француз. Научный руководитель экспедиции - Олег Атьков. Единственный зарубежный участник перелета - пилот гидроавиации Лоик Блез.

Маршрут протяженностью более 20 тыс. км пролегает через Россию, штат Аляску, Канаду, Гренландию, Исландию, Великобританию, Норвегию, Швецию, Финляндию. Затем экспедиция через Великий Новгород, Ярославль и Чебоксары вернется в Самарскую область. По пути запланировано около 50 остановок и посадок. Основная цель экспедиции - проведение различных климатических и медико- биологических исследований, зондирование Земли с малых высот и разработка будущих маршрутов авиационного туризма по российскому Северу.