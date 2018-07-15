Путин поздравил металлургов с профессиональным праздником

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил работников металлургического комплекса РФ с профессиональным праздником. В поздравлении, которое в воскресенье транслировалось на телеканале "Россия 24", президент отметил, что уверенная работа горняков и металлургов во многом способствует развитию экономики страны и реализации масштабных инфраструктурных проектов.

"Сегодня ритмичная, уверенная работа сотен тысяч горняков и металлургов во многом определяет динамику российской экономики, позволяет реализовывать масштабные инфраструктурные проекты, надежно обеспечивать обороноспособность нашей страны", - подчеркнул глава государства.

Путин также отметил, что продукция металлургии, произведенная в России, востребована на международных рынках. "Отечественная металлургия открыта для новых подходов и передовых технологий. В отрасли осваиваются перспективные месторождения, запускаются крупные проекты модернизации, вводятся в строй прокатные станы", - добавил президент.

Глава государства назвал предметом особой гордости развитие белой металлургии, продукция которой, а также "технические решения, уровень подготовки сотрудников соответствует лучшим мировым практикам".

"Число таких современных производств, где выпускаются товары с высокой добавленной стоимостью и большим экспортным потенциалом обязательно будет расти. При этом в центре внимания должно оставаться улучшение условий труда на предприятиях, повышение доходов работников отрасли и совершенствование профессиональных квалификаций", - выразил уверенность Путин и добавил, что предстоит работа по переходу на новые экологические стандарты, чтобы улучшить окружающую среду в промышленных центрах России.

День металлурга отмечается в России в третье воскресенье июля. Праздник был учрежден в соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 сентября 1957 года.