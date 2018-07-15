Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 62.29
€ 72.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин поздравил металлургов с профессиональным праздником

Общество
15 июля, 3:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июля. /ТАСС

Президент подчеркнул, что уверенная работа специалистов металлургического комплекса во многом способствует развитию экономики страны и реализации масштабных инфраструктурных проектов

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Алексей Никольский/ТАСС

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил работников металлургического комплекса РФ с профессиональным праздником. В поздравлении, которое в воскресенье транслировалось на телеканале "Россия 24", президент отметил, что уверенная работа горняков и металлургов во многом способствует развитию экономики страны и реализации масштабных инфраструктурных проектов.

Смотрите также

Доля Кировского завода ОЦМ на рынке плоского проката в РФ возрастет до 55%

Уралмашзавод произвел для Гайского ГОКа первую в России шахтную подъемную машину

Первый резидент ОЭЗ "Титановая долина" запустил производство имплантов из титана

Завод переработки алюминия построят в ОЭЗ "Узловая" в Тульской области за 2,6 млрд рублей

"Сегодня ритмичная, уверенная работа сотен тысяч горняков и металлургов во многом определяет динамику российской экономики, позволяет реализовывать масштабные инфраструктурные проекты, надежно обеспечивать обороноспособность нашей страны", - подчеркнул глава государства.

Путин также отметил, что продукция металлургии, произведенная в России, востребована на международных рынках. "Отечественная металлургия открыта для новых подходов и передовых технологий. В отрасли осваиваются перспективные месторождения, запускаются крупные проекты модернизации, вводятся в строй прокатные станы", - добавил президент.

Глава государства назвал предметом особой гордости развитие белой металлургии, продукция которой, а также "технические решения, уровень подготовки сотрудников соответствует лучшим мировым практикам".

"Число таких современных производств, где выпускаются товары с высокой добавленной стоимостью и большим экспортным потенциалом обязательно будет расти. При этом в центре внимания должно оставаться улучшение условий труда на предприятиях, повышение доходов работников отрасли и совершенствование профессиональных квалификаций", - выразил уверенность Путин и добавил, что предстоит работа по переходу на новые экологические стандарты, чтобы улучшить окружающую среду в промышленных центрах России.

День металлурга отмечается в России в третье воскресенье июля. Праздник был учрежден в соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 сентября 1957 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Спасенные из затопленной пещеры в Таиланде подростки рассказали, как попали в ловушку
2
Около 80 нигерийцев собрались у посольства в Москве и требуют отправки домой
3
В Москве похоронили внука Брежнева
4
Сын адмирала и страж Олимпиады: чем известен новый глава МИД Великобритании Джереми Хант
5
Фигуристка Медведева заявила, что чувствует себя спокойнее после переезда в Торонто
6
Минэкономразвития предлагает штрафовать на 2 тыс. рублей за езду без техосмотра
7
Трамп назвал Елизавету II потрясающей женщиной
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!