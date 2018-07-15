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Трамп назвал Елизавету II потрясающей женщиной

Общество
15 июля, 4:46 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 15, июля. /ТАСС

Президент США также сообщил, что обсудил Brexit на встрече с королевой Великобритании

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Елизавета II и Дональд Трамп

Королева Великобритании Елизавета II и президент США Дональд Трамп

© Richard Pohle/Pool Photo via AP

ЛОНДОН, 15 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал королеву Великобритании Елизавету II потрясающей женщиной, обладающей остроумием и проницательностью. Об этом он заявил в интервью журналисту телекомпании ITV Пирсу Моргану, выдержки из которого опубликовала газета The Mail on Sunday.

"Она потрясающая женщина: столько энергии, и остроумна, и проницательна. Она была великолепна! Такая замечательная женщина и такая красивая. Это была такая большая честь наконец-то встретиться с ней", - сказал Трамп.

Глава Белого дома признался, что его покойная мать, Мэри Энн Трамп (1912-2000), родившаяся на Гебридских островах в Шотландии, была большой поклонницей Елизаветы II, считая британскую королеву воплощением элегантности. "Я поднимался и говорил [супруге Меланье]: "Можешь ли ты представить, чтобы моя мама увидела эту сцену? Виндзор, Виндзорский замок - и он был так красив, по-настоящему красив, но королева была бесподобна!" - признался Трамп.

Отвечая на вопрос Моргана, обсуждали ли они с королевой Brexit, президент США сообщил: "Да. Она сказала, что это очень - и она права - очень сложная проблема. Я думаю, что никто не имел представления о том, насколько сложной она будет. Каждый думал, что, дескать, "О, это будет так просто, мы присоединяемся или не присоединяемся, или давайте посмотрим, что произойдет".

Содержание бесед во время аудиенций у монарха не подлежит огласке. Члены британской королевской семьи, включая и монарха, также не обладают избирательным правом и не имеют права публично высказываться на политические темы.

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Персоны
Трамп, Дональд Елизавета II (королева Великобритании)
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