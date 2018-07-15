В сирийском Хомсе восстановили электроснабжение

ХОМС /Сирия/, 15 июля. /ТАСС/. Энергетики восстановили электроснабжение в городе Хомс и более чем в половине населенных пунктов одноименной сирийской провинции, пострадавшей от военных действий и освобожденной от боевиков, сообщил журналистам директор департамента энергетики региона Муслех аль-Хасан.

"Мы уже подали электричество в город Хомс и 23 деревни. Всего у нас 40 населенных пунктов, где проживает 150 тыс. человек. Объем работ очень большой, сети серьезно повреждены, требуется время для восстановления", - сообщил он.

Линии электропередачи и сетевое хозяйство во время войны были практически полностью уничтожены, и в настоящее время в одном из крупнейших городов Сирии и его окрестностях реализуется масштабная программа электрификации. Энергетики начали установку опор ЛЭП вдоль участка трассы Хомс - Хама, не действовавшего около семи лет.

Благодаря работе местных властей в провинцию начали активно возвращаться беженцы, которые ушли из родных городов в 2011 году из-за действий боевиков. К настоящему времени в свои дома вернулись уже около 100 тыс. человек.

"Как только территории освобождаются от боевиков, мы сразу же приступаем к восстановлению энергоснабжения, водоснабжения, оказываем медицинскую помощь. Например, в освобожденном районе Альвар мы восстановили энергоснабжение, дороги, связь. В этот район стразу же вернулись 4 тыс. беженцев", - сообщил журналистам губернатор провинции Хомс Таляль аль-Баррази.