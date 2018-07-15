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Резкий подъем уровня воды в реках Сахалина прогнозируют синоптики в связи с циклоном

Общество
15 июля, 9:51 UTC+3

Жителям частных домов, проживающих вблизи поймы рек, рекомендовали в случае возникновения угрозы подтопления обращаться к специалистам экстренных служб

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ТАСС, 15 июля. Сахалинские синоптики прогнозируют резкий подъем уровня воды в реках региона из-за сильных дождей, сообщается в воскресенье на сайте мэрии города Южно-Сахалинск.

"С утра 15 июля областной центр оказался во власти циклона. По информации ФГБУ "Сахалинское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" днем в Южно-Сахалинске будет продолжаться сильный - 30 мм и более - дождь. В результате чего к вечеру и в последующие сутки на реках юга Сахалина ожидается резкий подъем уровня воды", - говорится в сообщении.

Мэрия города рекомендует жителям частных домов, проживающих вблизи поймы рек, а также предприятиям, расположенным в зонах риска, в случае возникновения угрозы подтопления обращаться к специалистам экстренных служб города.

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