Резкий подъем уровня воды в реках Сахалина прогнозируют синоптики в связи с циклоном

ТАСС, 15 июля. Сахалинские синоптики прогнозируют резкий подъем уровня воды в реках региона из-за сильных дождей, сообщается в воскресенье на сайте мэрии города Южно-Сахалинск.

"С утра 15 июля областной центр оказался во власти циклона. По информации ФГБУ "Сахалинское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" днем в Южно-Сахалинске будет продолжаться сильный - 30 мм и более - дождь. В результате чего к вечеру и в последующие сутки на реках юга Сахалина ожидается резкий подъем уровня воды", - говорится в сообщении.

Мэрия города рекомендует жителям частных домов, проживающих вблизи поймы рек, а также предприятиям, расположенным в зонах риска, в случае возникновения угрозы подтопления обращаться к специалистам экстренных служб города.