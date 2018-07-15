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Reuters: Twitter заблокировал аккаунты, фигурирующие в расследовании США против граждан РФ

Общество
15 июля, 10:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июля. /ТАСС

Как передает агентство, речь идет о тех же страницах, которые ранее уже были заблокированы за нарушение правил соцсети

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ТАСС, 15 июля. Руководство Twitter приостановило доступ к двум аккаунтам, которые фигурируют в новых обвинениях минюста США в рамках расследования якобы имевшего место иностранного вмешательства в ход выборов в США в 2016 году.

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Об этом в воскресенье сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

"Данные учетные записи временно заблокированы, так как они связаны с сетью аккаунтов, которые ранее уже были заблокированы за нарушение наших правил", - цитирует агентство представителя соцсети.

Власти США в пятницу предъявили заочные обвинения 12 предполагаемым сотрудникам военной разведки России в рамках расследования обстоятельств якобы имевшего место иностранного вмешательства в ход выборов в США в 2016 году.

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