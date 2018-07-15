Reuters: Twitter заблокировал аккаунты, фигурирующие в расследовании США против граждан РФ

ТАСС, 15 июля. Руководство Twitter приостановило доступ к двум аккаунтам, которые фигурируют в новых обвинениях минюста США в рамках расследования якобы имевшего место иностранного вмешательства в ход выборов в США в 2016 году.

Об этом в воскресенье сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

"Данные учетные записи временно заблокированы, так как они связаны с сетью аккаунтов, которые ранее уже были заблокированы за нарушение наших правил", - цитирует агентство представителя соцсети.

Власти США в пятницу предъявили заочные обвинения 12 предполагаемым сотрудникам военной разведки России в рамках расследования обстоятельств якобы имевшего место иностранного вмешательства в ход выборов в США в 2016 году.