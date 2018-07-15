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Репортер газеты Welt призвала Германию не читать России нотаций

Общество
15 июля, 10:26 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 15, июля. /ТАСС

Катрин Шпёр указала на многочисленные материалы немецких СМИ во время ЧМ, которые посвящены российским политическим и экономическим проблемам

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© Martin Lengemann/ullstein bild via Getty Images

БЕРЛИН, 15 июля. /ТАСС/. Репортер газеты Welt Катрин Шпёр раскритиковала СМИ ФРГ, высказав мнение, что они представляют Россию как "неполноценную страну и даже государство, недостойное проведения чемпионата мира по футболу". Такое мнение журналистка высказала в опубликованной в воскресенье статье.

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Шпёр отметила, что ее "потешил один материал коллеги, который якобы наблюдал, как россияне во время ЧМ учатся смеяться", и сравнила чемпионат в России с первенством, которое прошло в 2006 году в Германии. Тогда, по ее словам, жители Берлина и Мюнхена "примерно так же праздновали, как сейчас жители Казани или Санкт-Петербурга, поскольку это лето и этот ЧМ были в той же мере прекрасными". Шпёр указала на то, что, "если бы вопрос проведения чемпионата решался на основе критериев политической морали, то ФИФА было бы крайне сложно найти подходящее место", поскольку у всех, включая Германию, "есть свой скелет в шкафу".

Она отметила, что "за последнее время было много статей, которые снова и снова разъясняли политические и экономические проблемы России, в которых виноват [президент РФ Владимир] Путин".

Журналистка сообщила также, что хотя и не является футбольным фанатом, смотрела почти все игры ЧМ и будет наблюдать за финалом. При этом она заметила, что уже гадает "какие еще ужасные истории о России прозвучат перед началом игры".

Матч между сборными Франции и Хорватии пройдет 15 июля в Москве на стадионе "Лужники".

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