Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 62.29
€ 72.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Reuters: спасенным из пещеры в Таиланде школьникам покажут финал ЧМ-2018 в записи

Общество
15 июля, 10:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июля. /ТАСС

Ранее ФИФА пригласила подростков и их тренера на заключительный матч мундиаля, но школьники не смогут посетить его из-за лечения

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 15 июля. Подростки, спасенные из пещеры в Таиланде, и их тренер смогут в записи посмотреть финал чемпионата мира по футболу, который пройдет в Москве 15 июля. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters.

Смотрите также

Как проходила операция по спасению школьников из затопленной пещеры в Таиланде

Как отметили в больнице Прачанукро, школьники смогут посмотреть финальный матч в записи, а не в прямом эфире. "Учитывая, что прямая трансляция будет идти поздно по местному времени (в 22:00 - прим. ТАСС), а мы хотим, чтобы мальчики отдыхали и не смотрели долго телевизор, мы, вероятно, сделаем запись финальной игры и покажем им ее позже", - сказал сотрудник медицинского учреждения. Ожидается, что детей выпишут из больницы 19 июля.

Международная федерация футбола (ФИФА) пригласила подростков и их тренера на финал ЧМ-2018, который состоится 15 июля в Москве, когда ребята еще находились в заточении под землей. Ранее стало известно, что школьники не смогут посетить финал чемпионата мира по медицинским показаниям. Тем не менее ФИФА пригласила их на церемонию вручения наград по итогам сезона-2017/18 по версии ФИФА, которая пройдет в Лондоне 24 сентября.

Финальный матч, в котором встретятся сборные Хорватии и Франции, начнется 15 июля в 18:00 мск на московском стадионе "Лужники".

23 июня в пещере Тхам Луанг пропали 12 школьников из футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер. Подземелье, в котором они оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где укрылись от прибывавшей воды пропавшие. В течение трех дней, с 8 по 10 июля, водолазам удалось вывести оттуда две группы по четыре ребенка и одну - из пяти человек. Все были доставлены в больницу Прачанукро в городе Чианграй.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Операция по спасению детей из пещеры в Таиланде
Страны
Таиланд Франция Хорватия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Репортер газеты Welt призвала Германию не читать России нотаций
2
Крупнейшая газета Финляндии опубликовала открытое письмо Путину и Трампу
3
Около 80 нигерийцев собрались у посольства в Москве и требуют отправки домой
4
Спасенные из затопленной пещеры в Таиланде подростки рассказали, как попали в ловушку
5
В Москве похоронили внука Брежнева
6
Эксперты: увеличение пенсионного возраста в РФ не изменит срока жизни на пенсии
7
Минэкономразвития предлагает штрафовать на 2 тыс. рублей за езду без техосмотра
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!