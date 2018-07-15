Реконструкцию стояния на реке Угре представили 300 участников военно-исторических клубов

КАЛУГА, 15 июля. /ТАСС/. Крупнейшая реконструкция стояния на реке Угре 1480 года стала кульминацией Дней Москвы в Калужской области. В ней приняли участие более 300 представителей военно-исторических клубов из соседних регионов,Татарстана и Башкортостана. Об этом сообщил в субботу ТАСС директор объединенных музеев Калужской области Виталий Бессонов.

"Участие принимают [в представлении] более 300 реконструкторов. Причем это не только реконструкторы, которые моделируют военную историю, но и фольклорную реконструкцию, гражданскую историю <...> [здесь представлены] ладья, которая задействована на реке Угра, и артиллерия, которая впервые в полевом сражении массированно использовалась в 1480 году. Все это <...> для того чтобы те, кто приехал на поле, погрузились в атмосферу XV века и стали соучастниками этого процесса", - сказал Виталий Бессонов.

Атмосфера и сценарий

Организаторы сделали все, чтобы воссоздать атмосферу тех времен: это и около 600 лошадей, и шатры, посуда и костюмы. Последним уделяют особое внимание. "Мы шьем, мы изучаем разные источники - это зимой, а летом разъезжаем по различным фестивалям", - сказал член московского клуба военно-исторической реконструкции "Русская крепость" Алексей.

Реконструкция стояния на реке Угре проводится в Калужской области с 2011 года. Участники признаются, что единого сценария нет, каждый раз реконструкция разная. "Сейчас [перед началом реконструкции] была репетиция, мы отработали ряд моментов. А когда массовые бои, тут уже как сложится, это уже спорт", - продолжает Алексей.

Кульминация Дней Москвы

Реконструкцию 2018 года можно назвать особенной не только потому что она самая масштабная за восемь лет, в этот раз она стала кульминацией Дней Москвы в Калужской области. "[Это] еще один шаг по пути укрепления двухстороннего стратегического партнерства. Насыщенная деловая и культурная программа Дней позволит обменяться опытом, наметить новые совместные проекты и подарить незабываемые впечатления калужанам и москвичам" , - говорится в приветствии мэра Москвы Сергея Собянина, которое со сцены зачитал руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.

Калужская область занимает второе место по величине товарооборота с Москвой среди субъектов Центрального федерального округа. Товарооборот между городом Москвой и Калужской областью в 2017 году превысил 150 млрд рублей. С 2010 года рост товарооборота составил свыше 30 млрд рублей.

История Стояния

В 1480 году в результате судьбоносного исторического события - Великого стояния на реке Угре, произошло окончательное освобождение Руси от ига ордынских ханов, была обретена независимость Российского государства с центром в Москве. После Победы на Угре соседние страны признали Московское государство, на берегах Угры родилась держава, которая больше никогда не теряла свой суверенитет. Менялись названия страны (Московское государство, Россия, Российская империя, СССР, Российская Федерация), менялись эпохи (великая смута, петровские реформы, восстание декабристов, освободительные реформы и контрреформация, серия революций), но, несмотря ни на что, российская государственность никогда не прерывалась.