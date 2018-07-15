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Китай к 2020 году намерен занять первое место в мире по числу доноров

Общество
15 июля, 11:52 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Зоя Русинова

В комитете по делам здравоохранения и планового деторождения КНР отметили, что в этом году число добровольных доноров превысит 6 тыс. человек

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ПЕКИН, 15 июля. /ТАСС/. Власти Китая активно поддерживают развитие национальной системы добровольной трансплантации органов. Согласно заявлению Государственного комитета по делам здравоохранения и планового деторождения КНР, к 2020 году страна выйдет на первое место в мире по числу доноров.

"Ожидается, что к 2020 году Китай станет страной с наибольшим количеством доноров органов", - сказала представитель комитета Го Яньхун. Ее слова в воскресенье приводит портал "Чжунго синьвэньван". Она отметила, что, "согласно прогнозу, уже к концу текущего года число совершивших пожертвование добровольных доноров в стране превысит 6 тыс. человек". Согласно статистике, в 2017 году этот показатель составил 5146 граждан.

Го Яньхун также сообщила, что ежегодно в Китае "около 300 тыс. пациентов нуждаются в операции по пересадке органов", и добавила, что "в период с января по май этого года в стране было проведено более 7,5 тыс. подобных хирургических операций". "Это на 20,7% больше в годовом исчислении" - сообщила представитель комитета.

По данным Общества Красного Креста КНР, с момента запуска в 2010 году пробной программы добровольного пожертвования органов в стране было зарегистрировано свыше 422 тыс. ее участников и собрано более 46,5 тыс. единиц донорского материала. Это больше, чем в любой другой азиатской стране. Тем не менее по числу доноров органов Китай значительно отстает от некоторых развитых стран. По данным Национального комитета по пожертвованию и пересадке человеческих органов, на 1 млн китайцев приходится порядка пяти доноров, в то время как в западных странах их число превышает несколько десятков: в США этот показатель достигает порядка 25 человек на 1 млн, а в Испании и вовсе - 47 доноров на 1 млн испанцев.

Специалисты указывают на то, что развитие трансплантологии в КНР сдерживает недостаточно проработанное законодательство. В частности, отсутствует юридическое определение смерти мозга, поэтому многие медики отказываются изымать органы у человека до полной остановки сердца, прекращения тока крови и дыхания, но к этому времени они могут быть уже повреждены и менее пригодны для пересадки. Согласно статистике, лишь 16% органов в Китае пересаживают после смерти мозга донора, что гораздо ниже по сравнению с общемировой практикой.

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