Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 62.29
€ 72.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Карачаево-Черкесия представит 150 проектов на молодежном форуме "Машук"

Общество
15 июля, 12:16 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 15, июля. /ТАСС

В делегацию республики вошли 195 человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧЕРКЕССК, 15 июля. /ТАСС/. Участники из Карачаево-Черкесии представят 150 проектов на Северо-Кавказском молодежном форуме "Машук" в 2018 году. Делегация республики на форуме составит 195 человек, сообщил ТАСС в воскресенье замначальника отдела молодежной политики министерства туризма, курортов и молодежной политики КЧР Энвер Кипкеев.

"По квоте в делегации Карачаево-Черкесии на форум поедут 195 человек, не менее 70% из них будут с проектами, это порядка 150 проектов. В прошлом году у нас было около 100 проектов, в делегации было много новичков, которые стремились, в первую очередь, пройти обучение. В этом году они уже готовы представить на "Машуке" свои идеи и инициативы", - сказал собеседник агентства.

По словам Кипкеева, в этом году заявки на участие в республике подали почти 400 человек, но отправиться на форум смогут не все. В регионе проходит серия обучающих "предмашуков", на которых дорабатываются инициативы, усиливается их презентационная часть. Такие семинары помогут, в том числе, выбрать сильнейшие проекты.

"Большинство из них - социально-ориентированные, добровольческие, много творческих проектов, а также идей в сфере медицинского волонтерства. Меньше всего пока предпринимательских проектов. На следующей неделе будут подведены итоги отборов и будет известен список участников", - пояснил представитель министерства.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" пройдет в Пятигорске (Ставропольский край) в 10 по 24 августа в девятый раз. В его рамках организуется конкурс молодежных проектов Северо-Кавказского федерального округа. На гранты для реализации проектов в 2018 году правительство РФ выделило 83,8 млн рублей. Агентство ТАСС оказывает форуму информационную поддержку.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Карачаево-Черкесия Ставропольский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Президент Хорватии на русском языке поблагодарила россиян за сердечный прием на ЧМ-2018
2
Репортер газеты Welt призвала Германию не читать России нотаций
3
Крупнейшая газета Финляндии опубликовала открытое письмо Путину и Трампу
4
Около 80 нигерийцев собрались у посольства в Москве и требуют отправки домой
5
Спасенные из затопленной пещеры в Таиланде подростки рассказали, как попали в ловушку
6
Бургомистр Хельсинки надеется, что саммит между Путиным и Трампом будет успешным
7
В Москве похоронили внука Брежнева
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!