Карачаево-Черкесия представит 150 проектов на молодежном форуме "Машук"

ЧЕРКЕССК, 15 июля. /ТАСС/. Участники из Карачаево-Черкесии представят 150 проектов на Северо-Кавказском молодежном форуме "Машук" в 2018 году. Делегация республики на форуме составит 195 человек, сообщил ТАСС в воскресенье замначальника отдела молодежной политики министерства туризма, курортов и молодежной политики КЧР Энвер Кипкеев.

"По квоте в делегации Карачаево-Черкесии на форум поедут 195 человек, не менее 70% из них будут с проектами, это порядка 150 проектов. В прошлом году у нас было около 100 проектов, в делегации было много новичков, которые стремились, в первую очередь, пройти обучение. В этом году они уже готовы представить на "Машуке" свои идеи и инициативы", - сказал собеседник агентства.

По словам Кипкеева, в этом году заявки на участие в республике подали почти 400 человек, но отправиться на форум смогут не все. В регионе проходит серия обучающих "предмашуков", на которых дорабатываются инициативы, усиливается их презентационная часть. Такие семинары помогут, в том числе, выбрать сильнейшие проекты.

"Большинство из них - социально-ориентированные, добровольческие, много творческих проектов, а также идей в сфере медицинского волонтерства. Меньше всего пока предпринимательских проектов. На следующей неделе будут подведены итоги отборов и будет известен список участников", - пояснил представитель министерства.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" пройдет в Пятигорске (Ставропольский край) в 10 по 24 августа в девятый раз. В его рамках организуется конкурс молодежных проектов Северо-Кавказского федерального округа. На гранты для реализации проектов в 2018 году правительство РФ выделило 83,8 млн рублей. Агентство ТАСС оказывает форуму информационную поддержку.