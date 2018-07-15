Президент Хорватии на русском языке поблагодарила россиян за сердечный прием на ЧМ-2018

ТАСС, 15 июля. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, направляясь на финал чемпионата мира по футболу в Москву, записала видеообращение, в котором на русском языке поблагодарила российских болельщиков за сердечный прием. Видео президент выложила на своей странице в Facebook в воскресенье.

"Здравствуйте, российские болельщики! От имени хорватских болельщиков спасибо России за сердечный прием, вы прекрасные хозяева. Сегодня болейте за Хорватию. Давайте радоваться вместе", - сказала президент.

Финальный матч между сборными Франции и Хорватии начнется в 18:00 мск в воскресенье на московском стадионе "Лужники".