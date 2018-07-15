Более 100 тыс. человек отметили День московского транспорта в столице

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Более 100 тыс. человек приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню московского транспорта, который прошел в субботу в столице. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе департамента транспорта.

"День московского транспорта - это праздник не только для сотрудников транспортного комплекса, но и для наших пассажиров. Накануне в праздничных мероприятиях приняли участие более 100 тыс. человек, в том числе иностранные туристы - болельщики чемпионата мира по футболу", - привела пресс-служба слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.

Общегородской праздник отметили на ВДНХ, в Парке Победы и парке "Сокольники", для посетителей были организованы бесплатные экскурсии в автобусные парки и трамвайные депо, электродепо "Аэроэкспресс" и ситуационный центр столичного Центра организации дорожного движения. Посетители праздника узнали, как готовится и выпускается на линию подвижной состав, как управляют светофорами, как происходит ремонт электропоездов. На ВДНХ прошла выставка ретромоделей городского транспорта и современной техники. Там же состоялось экстрим-шоу, выступления по мототриалу и стантрайдингу.

В Парке Победы на Поклонной горе прошел праздничный концерт, костюмированный шоу-заезд на роликах и показательное велотриал-шоу. На Поклонной горе расположилась площадка Молодежного совета транспортного комплекса. В парке "Сокольники" дети смогли изучить правила дорожного движения, сдать своеобразный экзамен и получить детские водительские удостоверения, после чего отработать практические навыки на автодроме - безопасной трассе с радиоуправляемыми машинками, велосипедами и самокатами.

На всех площадках выступали музыканты проекта "Музыка в метро". В парках "Музеон", "Сокольники" и "Красная Пресня" прошли фотовыставки на транспортную тематику.

День московского транспорта - профессиональный праздник свыше 170 тыс. работников столичного транспортного комплекса. Впервые он прошел в 2017 году, отмечается ежегодно во вторую субботу июля. Праздник был приурочен к 145-летию запуска конки - первого общественного транспорта в Москве.