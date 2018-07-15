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Reutes: гуманитарный конвой прибыл на юг Сирии

Общество
15 июля, 13:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июля. /ТАСС

Как передает агентство, девять грузовиков с продовольственными посылками достигли населенных пунктов Умм-Маязин и Насиб

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ТАСС, 15 июля. Конвой с гуманитарной помощью достиг в воскресенье районов, подконтрольных правительству Сирии в провинции Дераа на юго-западе арабской республики. Об этом со ссылкой на заявление Сирийского арабского Красного Полумесяца (САКП) сообщило агентство Reuters.

Согласно его данным, девять грузовиков с 3 тыс. продовольственных посылок достигли населенных пу нктов Умм-Маязин и Насиб, расположенных поблизости от шоссе Дамаск - Амман на юге провинции Дераа.

Как отмечает агентство, конвой шел в сопровождении делегации координатора ООН по гуманитарным вопросам в Сирии Али аз-Заатари и представителей Международного комитета Красного Креста (МККК).

8 июля, как сообщило агентство SANA, сирийские войска освободили населенные пункты Тейба, Умм-Маязин и Насиб, расположенные в провинции Дераа. Агентство сообщает, что эти поселки удерживали в своих руках террористы из запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра", которые в результате проведенной операции понесли существенные потери и отступили.

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