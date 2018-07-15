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Девять пассажиров высадили с рейса Уфа - Москва за неадекватное поведение

Общество
15 июля, 13:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июля. /ТАСС

По словам командира экипажа самолета, эта группа оказывала отрицательное психологическое влияние на пассажиров

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МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Девять пассажиров были высажены в воскресенье утром в уфимском аэропорту с рейса Уфа - Москва за неадекватное поведение. Об этом ТАСС сообщил источник в оперативных службах Уфы, не уточняя название авиакомпании.

"Сегодня утром командир экипажа самолета, готовившегося выполнить рейс Уфа - Москва, принял решение снять с рейса группу пассажиров в составе девяти человек, в том числе двух детей, в связи с их неадекватным поведением. Решение было принято в интересах остальных пассажиров с учетом требований транспортной безопасности", - отметил собеседник агентства.

По его словам, участники данной группы оказывали отрицательное психологическое влияние на остальных пассажиров, разговаривая с ними на определенные темы и предлагая покаяться перед рейсом. Один из пассажиров обратился к командиру экипажа с жалобой на этих людей, и командир принял решение о высадке. Как подчеркнул собеседник агентства, высаженные пассажиры не были в состоянии алкогольного опьянения.

"Самолет благополучно вылетел по маршруту сегодня в 11:15 мск. Действия высаженных пассажиров не содержат признаков состава административного правонарушения или уголовного преступления, никаких мер в их отношении правоохранителями не применялось. Жалоб от высаженных пассажиров пока не поступало", - сказал собеседник агентства.

ТАСС пока не располагает официальным комментарием по данному инциденту.

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