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Патриарх освятил храмы в Алапаевске у мест мученичества Елизаветы Федоровны

Общество
15 июля, 14:11 UTC+3 АЛАПАЕВСК область/ 15, июля. /ТАСС

В богослужениях приняли участие потомки рода Романовых, а также митрополиты Киевский и всея Украины Онуфрий, Молдавский Владимир, Минский Павел и другие

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АЛАПАЕВСК /Свердловская область/, 15 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил в воскресенье два храма, построенные к столетию убийства царской семьи в Алапаевске, где приняла мученическую смерть великая княгиня Елизавета Федоровна Романова вместе с инокиней Варварой и членами императорской семьи.

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На следующую ночь после расстрела последнего русского императора Николая II и его семьи, 18 июля 1918 года, Елизавету Федоровну вместе с келейницей инокиней Варварой и членами императорской семьи живыми сбросили в шахту заброшенного рудника Алапаевска и закидали гранатами. Они умирали в муках в течение нескольких дней. Так большевики завершили расправу над всей царской семьей.

Около алапаевской шахты, где сейчас расположен мужской монастырь, к столетию гибели царской семьи построен храм Федоровской иконы Божией Матери, который освятил патриарх. Затем он посетил женский монастырь, основанный около Напольной школы в Алапаевске, где перед смертью находилась в заключении Елизавета Федоровна, и освятил там новый храм в честь нее. В здании школы к скорбной годовщине создан музей, который приобрел статус филиала областного краеведческого, в нем экспонируются личные вещи Елизаветы Федоровны и ее близких.

"Перед палачами тогда ведь были не преступники, они не представляли никакой угрозы, потому что отказались от всякой политической борьбы, от претензий на власть, - отметил предстоятель, стоя у алапаевской шахты. - Единственной причиной, по которой Елизавета Федоровна не уехала в Данию, где она благополучно бы жила вместе со своими родственниками, это то, что она не могла оставить страну, которая стала для нее второй Родиной, церковь, которой она служила верой и правдой, основав Марфо-Мариинскую обитель и научив очень многих русских людей свою православную веру соединять с реальным доброделанием".

"Мы наследники новомучеников и исповедников церкви русской. Они со своих Голгоф вручили нам этот духовный мандат - заботиться о народе нашем, о его духовной жизни и спасении. Посещая разные концы страны, я осознаю, что мы сейчас все находимся на очень важном отрезке исторического бытия, с которым непременно будет связано возрождение веры и Отечества нашего", - подчеркнул патриарх.

В богослужениях приняли участие потомки рода Романовых Ольга и Павел Куликовские-Романовы, а также прибывшие на заседание синода, которое прошло накануне в Екатеринбурге, митрополиты Киевский и всея Украины Онуфрий, Молдавский Владимир, Минский Павел и другие. Они возложили цветы к кресту, установленному перед шахтой.

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