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В Волгограде простились с участником возведения мемориала на Мамаевом кургане

Общество
15 июля, 15:01 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 15, июля. /ТАСС

Народный художник РФ Виктор Фетисов похоронен на Центральном (Димитриевском) кладбище города

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ВОЛГОГРАД, 15 июля. /ТАСС/. Деятели культуры Волгограда, родные и близкие простились в воскресенье с народным художником РФ, скульптором Виктором Фетисовым, который скончался в четверг на 81-м году жизни после болезни, сообщили ТАСС в мэрии Волгограда.

"Проститься и проводить в последний путь народного художника РФ Виктора Фетисова, который участвовал в строительстве мемориала на Мамаевом кургане, пришли не только родные и близкие мастера, но и его единомышленники, культурные деятели, художники, представители творческих союзов Волгограда", - сказала представитель мэрии.

Похоронен Виктор Фетисов на Центральном (Димитриевском) кладбище Волгограда.

Народный художник РФ, член Союза художников СССР, скульптор, почетный гражданин Волгограда Виктор Георгиевич Фетисов родился 7 августа 1937 года в Сталинграде. Он обучался в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина.

В Волгограде мастером созданы образы Александра Пушкина, Феликса Дзержинского, Георгия Жукова, легендарного снайпера в годы Сталинградской битвы Василия Зайцева и многих других. В молодые годы Фетисов был в группе скульпторов, приглашенных народным художником СССР Евгением Вучетичем для работы над созданием историко-мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане. Фетисов стал автором и исполнителем архитектурной композиции на легендарном Доме Павлова в Волгограде. Его работы выставляются в Третьяковской галерее.

Фетисов был меценатом, немало работ он преподнес в дар Волгограду и Волгоградской области.

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