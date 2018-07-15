Президент Хорватии подарила Путину футболку сборной своей страны

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович перед началом переговоров с Владимиром Путиным подарила российскому лидеру майку сборной своей страны по футболу с номером 9.

Путин принял подарок с улыбкой, "прикинув" размер по плечам. Грабар-Китарович пояснила, что это "для сегодняшнего вечера".

Хорватский лидер была одета в костюм в национальных цветах: в красный пиджак и белые брюки.

Путин сердечно поприветствовал свою визави в Кремле. "Прежде всего хочу поздравить вас с успешным выступлением вашей сборной на чемпионате мира, - сказал президент РФ в ходе беседы со своей хорватской коллегой. - Уверен, сегодня мы тоже увидим интересную и красивую игру".

Российский лидер заверил, что в РФ сделали все, чтобы создать необходимые условия для всех игроков, в том числе и из Хорватии. "Мне кажется, играли наши сборные тоже очень хорошо, красиво, достойно, порадовали миллионы болельщиков", - отметил Путин.

Перейдя к повестке переговоров, российский лидер добавил, что двусторонние отношения развиваются успешно и в прошлом году впервые с 2014 года в 2017 году был зафиксирован рост товарооборота. "За первый квартал этого года происходит то же самое - устойчивый рост", - сказал он, добавив, что объем накопленных российских инвестиций в экономике Хорватии составляет около $400 млн. "Надеюсь, эта цифра будет расти", - заключил президент РФ.