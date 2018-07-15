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Роспотребнадзор предупредил о вспышке циклоспороза в США

Общество
15 июля, 16:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июля. /ТАСС

С середины мая среди жителей штатов Иллинойс и Айова зарегистрировано более 100 случаев заболеваний циклоспорозом, отмечает ведомство

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МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Роспотребнадзор предупредил россиян, планирующих поездку в США, о вспышке циклоспороза в штатах Иллинойс и Айова в сети ресторанов McDonald's. Об этом сообщается в воскресенье на сайте ведомства.

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В США расследуют предположительное отравление более 100 человек в McDonald's

"По данным департамента здравоохранения штата Иллинойс США, с середины мая текущего года по состоянию на первую декаду июля среди жителей штата Иллинойс и Айова зарегистрировано более 100 случаев заболеваний циклоспорозом, предварительно связанных с употреблением салатов в сети ресторанов McDonald's", - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок.

В McDonald's приняли решение "в целях предосторожности" изъять салаты из меню примерно в 3 тыс. ресторанов в 14 штатах США. Речь идет о заведениях, сотрудничающих с той же фирмой-поставщиком, которая доставляла салаты в рестораны сети в Айове и Иллинойсе.

В корпорации сообщили, что сотрудничают с властями, расследующими случаи отравления, и намерены в ближайшее время сменить поставщика салатов.

В последние годы в США имели место случаи заражения циклоспорозом, в частности, после употребления в пищу некоторых видов овощей и малины. Как отмечается в заявлении здравоохранительного управления Иллинойса, циклоспороз "не передается напрямую от человека человеку". Его симптомы, как правило, проявляются через неделю после заражения. В их число могут входить диарея, слабость, отсутствие аппетита, температура и тошнота.

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