Роспотребнадзор предупредил о вспышке циклоспороза в США

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Роспотребнадзор предупредил россиян, планирующих поездку в США, о вспышке циклоспороза в штатах Иллинойс и Айова в сети ресторанов McDonald's. Об этом сообщается в воскресенье на сайте ведомства.

"По данным департамента здравоохранения штата Иллинойс США, с середины мая текущего года по состоянию на первую декаду июля среди жителей штата Иллинойс и Айова зарегистрировано более 100 случаев заболеваний циклоспорозом, предварительно связанных с употреблением салатов в сети ресторанов McDonald's", - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок.

В McDonald's приняли решение "в целях предосторожности" изъять салаты из меню примерно в 3 тыс. ресторанов в 14 штатах США. Речь идет о заведениях, сотрудничающих с той же фирмой-поставщиком, которая доставляла салаты в рестораны сети в Айове и Иллинойсе.

В корпорации сообщили, что сотрудничают с властями, расследующими случаи отравления, и намерены в ближайшее время сменить поставщика салатов.

В последние годы в США имели место случаи заражения циклоспорозом, в частности, после употребления в пищу некоторых видов овощей и малины. Как отмечается в заявлении здравоохранительного управления Иллинойса, циклоспороз "не передается напрямую от человека человеку". Его симптомы, как правило, проявляются через неделю после заражения. В их число могут входить диарея, слабость, отсутствие аппетита, температура и тошнота.