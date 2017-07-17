Платные парковки от Москвы до Токио: чем отличаются стоянки в разных странах мира

Первое в мире устройство для приема оплаты за парковку было установлено в Оклахома-Сити 82 года назад, в середине июля 1935 года. Паркомат был механический, а платить надо было монетами.

Вскоре подобные устройства распространились по всему миру. Например, в Токио паркоматы были установлены в январе 1959 года – оплата тоже производилась монетами. Единовременно заплатить можно было только за 90 минут, поэтому офисные работники вынуждены были нанимать посыльных для продления парковки.

Одной из карательных мер для тех, кто парковался без оплаты, стала установка блокираторов на колеса. Эту идею предложил скрипач Денверского симфонического оркестра Франк Мэраг. Он придумал это устройство еще в 1944 году, но не знал, для чего его можно применить. В 1954 году, приятель Мэрага - полицейский Дэн Стиллз рассказал о проблеме - чтобы добиться оплаты парковки, приходится эвакуировать машины на штрафстоянку. А поскольку последние находились в неблагополучных районах и плохо охранялись, автомобили били и воровали из их салонов разные предметы. Взбешенные автовладельцы заваливали полицию судебными исками. Тут скрипач и рассказал о своей давней идее. Впервые блокиратор был использован полицией Денвера в 1955 году. Только за первый месяц использования это устройство принесло в казну 18 тысяч долларов (за 3,6 тысяч долларов тогда можно было купить спортивный Chevrolet Corvette). Устройство получило прозвище "Денверский башмак" и стало широко использоваться в мире.

Аренда городской земли

Основная причина введения платных парковок – вовсе не заработок для городского бюджета - считают эксперты. "Платная парковка - это инструмент урегулирования спроса и предложения. Города не могут обеспечить любому желающему возможность передвигаться на своем автомобиле беспрепятственно и без пробок", - утверждает урбанист, автор проекта "Город для людей" Аркадий Гершман. Эксперты этой организации, в том числе, помогали при проектировании ряда объектов в рамках программы благоустройства "Моя улица" и проводили исследование парковочного пространства Твери.

Гершман утверждает, что платная парковка стимулирует людей оставить машину дома и поехать на работу на автобусе или трамвае.

"Положительный эффект (от платных парковок в Москве) уже наблюдается – в центр города стало въезжать на 20% машин меньше", - приводит статистику урбанист.

Он уверен, что платная парковка – это аналог аренды. "Никто никогда не говорил, что город должен обеспечить вам парковочное место. Вы купили автомобиль, вы покупаете бензин, значит у вас есть деньги. По сути, когда вы занимаете городскую территорию, - это аренда. Если не хватает на парковку – может стоит продать автомобиль?", - считает урбанист.

По его словам, цена часа парковки должны динамически меняться: "Ценообразование должно быть таким, чтобы в пределах одного квартала всегда находилось как минимум одно парковочное место. Если есть спрос и нет свободных мест, то цена должна расти. Если стоянка будет пустой, то цена должна падать".

Как взимают плату за парковку в разных городах – в обзоре ТАСС.

Сейчас платные парковки есть практически во всех крупных мегаполисах мира, в том числе и в Москве. Первый раз они появились в российской столице в 1997 году. Плату взимали парковщики – крепкие мужчины в форменной зеленой униформе. Были и лже-парковщики, собиравшие деньги в собственный карман. Стоимость несколько раз менялась, а 10 сентября 2008 года платные стоянки были упразднены.

В 2012 году на Петровке и Каретном ряду парковку снова сделали платной – за час водители должны были заплатить 50 рублей. Эксперимент был признан удачным. В 2013 году платной стала парковка в пределах Бульварного кольца. Дальше ее зона расширялась сначала до Садового, а потом и до Третьего транспортного кольца (ТТК). Наконец, в 2016 году платные парковки появились и за пределами ТТК.

Сейчас стоимость парковки в разных районах Москвы разная – например, в пределах Бульварного кольца за час стоянки нужно отдать 200 рублей, а за пределами ТТК – всего 40. Оплачивать можно через сайт, мобильное приложение, SMS-сообщением и в паркоматах. Последние принимают только банковские карты.

Бесплатно можно парковаться инвалидам, мотоциклистам и водителям электромобилей. Кроме того, в праздники и по воскресеньям стоянка бесплатная.

Для жителей домов, которые входят в зону платной парковки, предусмотрены резидентские разрешения - возможность бесплатно парковаться с 20.00 до 8.00.

Ньюйоркцы больше, чем другие американцы, теряют свое время на поиск парковки и платят за нее тоже гораздо больше. Производитель мобильных приложений для водителей Inrix подсчитал, что в среднем, водитель в Нью-Йорке проводит 107 часов в год в поиске парковки и тратит на два часа стоянки 33 доллара США.

На Манхэттене стоянка по краям проезжей части становится платной с семи утра до семи вечера в будние дни. Вечером и ночью парковка бесплатная, но и личных машин в этой части города становится намного меньше.

А вот на севере, например, в Гарлеме, бесплатно припарковаться можно почти всегда и везде. Правда, в Гарлеме оставлять свою машину надолго не рекомендуется. Вполне могут вскрыть двери или нарочно поцарапать крыло или капот.

Сотрудники полиции, отвечающие за парковки (в Нью-Йорке их называют "уордены" - от warden - смотритель, блюститель), весьма лояльны. На Манхэттене они вежливо предлагают стоящим в неположенном месте водителям уехать и смотрят сквозь пальцы, когда те, сделав круг, возвращаются на прежнее место.

Самым оптимальным вариантом парковки являются наземные стоянки. Один час парковки стоит 4 доллара (240 рублей, здесь и далее цены приведены в рублях по курсу ЦБ РФ на 17.07.2017 – Прим. ТАСС), два часа – 8 долларов, а три – 15 долларов. Чаще всего продолжительность стоянки ограничена этими тремя часами. Муниципальные парковки, которых существенно меньше, предлагают более дешевый тариф: 5 долларов (300 рублей) за первый час, плюс 2 доллара за каждый следующий. Можно купить абонемент на месяц, который обойдется в 300 долларов (около 18 тыс. руб.).

Тарифы в многочисленных подземных многоярусных гаражах намного выше. Как правило, за первые 30 минут с водителя берут 12 долларов (722 рубля), за первый час - уже 41 доллар (2467 руб.), за два часа - 56 долларов (3370 руб.). При этом за 10 часов придется отдать всего на 10 долларов больше. На некоторых парковках могут сразу взять полную стоимость трех часов стоянки вне зависимости от того, сколько вы простояли, - десять минут или все три часа.

Проблема доступности парковочных мест актуальна для всех автомобилистов Рио-де-Жанейро. Автоматов для оплаты стоянки в этом мегаполисе Бразилии нет. Исключения составляют только подземные парковки в некоторых супермаркетах, где за час придется заплатить от семи до 10 реалов (130-190 рублей). Частные огороженные парковки присутствуют во многих районах Рио-де-Жанейро, но там плата за стоянку выше. В центре, где расположено большинство офисов, или в южной части города, наиболее популярной у туристов, час парковки иногда может обойтись в 20 реалов (375 рублей). Муниципальные парковки значительно доступнее по цене – за один-два часа нужно заплатить всего два реала (38 рублей). Проблема в том, что эти парковки, как правило, всегда заняты и искать свободное место приходится больше часа.

Деньги на такой стоянке нужно отдавать парковщику, который выдает автомобилисту специальный талон, который надо положить под лобовое стекло. В престижных и популярных у туристов районах, за стоянку с водителя хотят получить не менее 20-30 реалов (больше 500 рублей), а взамен разрешают "стоять, сколько хочешь".

Кроме того, в Рио-де-Жанейро довольно часто можно столкнуться с нелегальными парковщиками. Это люди организуют стоянки там, где они не предусмотрены муниципальными властями. Стоимость часа парковки в этом случае зависит только от амбиций и фантазии "предпринимателей".

Оставить автомобиль в центральных районах Лондона в течение рабочего дня можно только на частных парковках, заплатив за час в среднем 7-10 фунтов (550-780 рублей). Подальше от центра есть и городские парковки, но парковаться на них можно только в течение нескольких часов за 2-4 фунта в час (150-300 руб.). Как правило, места всегда есть и на тех, и на других парковках, поскольку местное население предпочитает пользоваться общественным транспортом.

Штраф за нарушение правил парковки составляет 100 фунтов (7800 руб.), но, как и в России есть скидка в 50%, если штраф уплачен в течение 14 дней. С 18:30 до 08:00 по местному времени в британской столице бесплатная парковка автомобилей разрешается у всех обочин с нанесенной одинарной желтой линией. В воскресенье и праздничные дни в Лондоне парковка почти везде бесплатная.

С 2001 года в Париже убрали 23 тысячи уличных парковочных мест. Они были трансформированы под различные нужды города: создание автобусных полос, стоянок для велосипедов или электромобилей.

Всего на на обочинах дорог действуют 154 тысяч парковочных мест. Кроме этого, оставить машину можно в подземных парковках и в гаражах частных домов. Общее число парковочных мест, таким образом, составляет 800 тысяч. И их число постоянно сокращается.

Париж активно борется с автолюбителями ради экологии. Несмотря на протесты водителей, мэр столицы Анн Идальго ввела запрет на въезд в центр машинам, выпущенным до 1997 года и авто с дизельными двигателями. Кроме того, в течение года начнутся работы по сужению автодорог – вместо автомобильных полос организуют велодорожки.

Политика властей на деавтомобилизацию включает и новые парковочные тарифы. С 1 января 2018 года вводится прогрессивная плата за парковку в исторической части города. Первые два часа, как и в настоящее время, будут обходиться в 4 евро (275 руб.) каждый. Третий и далее часы будут стоить уже восемь евро. Дольше семи часов стоять будет нельзя. Максимальная "дневная" парковка обойдется парижанину в 62 евро (около 4200 рублей). Штраф за неоплаченную парковку в центре города с 1 января составит 50 евро (3500 руб.). На окраинах наказание помягче – 35 евро (2400 рублей).

Платные парковочные места в итальянской столице отмечены синей линией, и их намного больше, чем бесплатных. При этом, ни тех, ни других мест не хватает (что вполне закономерно для города с 28-вековой историей, который не рассчитан на такое количество транспортных средств).

В Риме нередко можно видеть припаркованные автомобили в два, а то и три ряда. Штраф за это составляет 39 евро (около 2700 руб.), но штрафуют редко. Главная заповедь - не мешать другим автомобилистам, а еще - не вставать на места для инвалидов.

Цена муниципальной парковки в среднем 1 евро в час, восемь часов стоят 4 евро (275 рублей). Частные парковки гораздо дороже - от 5 евро в час.

Штрафы за парковку на газонах, автобусных и велополосах и остановках общественного транспорта составляют от 41 до 90 евро в зависимости от места. Как правило, уведомления присылают по почте и за это просят еще 11 евро за доставку.

Согласно последним поправкам к законодательству, при оплате штрафа в пятидневный срок государство предоставляет скидку в 30%.

Ситуация с парковкой в центральных районах Мадрида очень сложная, парковочных мест мало и все они платные. Парковки делятся на две категории: одни отмечены синей линией (более дешевые), другие - зеленой (более дорогие). Причем автомобилисту запрещено в дневное время парковать машину в одной и той же зоне более четырех часов. Исключение составляют лишь жители районов. Зачастую водителю в течение длительного времени приходится кружить по району, чтобы найти парковочное место.

В среднем стоимость часа составляет около 2 евро (140 рублей). Для гибридных и электрических автомобилей делаются скидки. Ночью и в воскресенье парковка на улице бесплатная.

За соблюдением правил парковки следят сотрудники специальной службы. Причем штраф могут выписать автомобилисту, даже если он всего на пару минут позже оплаченного времени придет к машине. Темпераментные испанцы в таких случаях весьма экспрессивно выражают свое неудовольствие.

Кроме того, существуют платные подземные парковки, в центре их больше, однако и цена у них выше, чем "уличная". Стоимость часа - 3 евро (206 рублей) и выше. Но несмотря на негуманный ценник, такие стоянки тоже часто оказываются переполненными.

Штраф за неправильную парковку составляет 100-200 евро (7-14 тысяч рублей). Обычно владелец машины получает уведомление по почте. Эвакуация автомобиля - явление более редкое.

Улицы столицы Таиланда практически полностью лишены парковочных карманов. На тротуарах здесь также парковаться не принято - они уже заняты лотками торговцев. Как правило, горожане бросают своих "железных коней" прямо на проезжей части, если надо отлучиться ненадолго. Стоянки существуют, но встречаются крайне редко. Парковка на них может стоить от 10 до 100 батов (18-180 рублей) в час, поэтому найти другое применение земельному участку в Бангкоке, где за каждый свободный квадратный метр борются застройщики, намного проще.

Выручают жителей Бангкока парковки, расположенные на подземных и первых этажах офисных зданий и многочисленных торговых центров. Даже в жилых многоэтажках первые этажи здесь всегда отдают под паркинг или строят отдельное здание для парковки. В поисках свободного места иногда можно долго блуждать по парковочному серпантину и заехать на 20 этаж.

В большинстве торговых центров можно бесплатно оставить автомобиль на три часа. Более длительное пребывание становится бесплатным только для тех, кто оставил в магазинах существенную сумму. С парковкой в офисных зданиях сложнее: бесплатная она только для сотрудников и гостей компаний, которые арендуют офис. Остальным придется заплатить от 20 до 100 батов в час.

В выходные дни в очереди на парковку в популярных торговых центрах Бангкока можно провести не менее получаса. Однако почти везде доступна бесплатная услуга valet parking - ключи от машины оставляют парковщику, который сам найдет место для вашего авто.

Стоянки в торговых центрах, офисах и всевозможных небоскребов - все это актуально для деловой и торговой части Бангкока. В исторических же кварталах, среди дворцов и буддийских пагод, оставить машину практически негде.

За нарушение парковки на колесо машины могут надеть блокиратор. Автовладелец должен пешком или на такси добраться до полицейского участка и там заплатить штраф в 500 батов (900 рублей). После этого надо вернуться к машине и ждать полицейского, который снимет блокиратор.

Несмотря на развитую систему общественного транспорта Пекина, многие автолюбители не желают отказываться от своих "железных коней". В итоге парковка в будний день в центре города становится довольно нетривиальной задачей.

Стоянки в Пекине бывают двух видов - частные и муниципальные. Первые чаще всего располагаются в подземных гаражах жилых домов, торговых и развлекательных центров, а также в многоуровневых гаражных комплексах. Городские парковки - это обозначенные белыми линиями места на обочине и у тротуара.

И на тех, и на других стоянках дежурят люди в оранжевых жилетах и на электроскутерах – парковщики. Они помогают поставить машину: несмотря на появление камер и парктроников, без них это сложная задача. Дело в том, что расстояния между автомобилями исчисляются сантиметрами, а некоторым водителям приходится покидать свое транспортное средство через пассажирскую дверь, а иногда и через окно.

Удостоверившись, что машина не блокирует выезд другим автомобилям, парковщик закрепит под "дворником" на лобовом стекле обрывок бумаги с отметкой о времени прибытия, а также поинтересуется у вас, надолго ли вы планируете оставить автомобиль. Возле магазинов и торговых центров бесплатный период парковки составляет 15 минут, в других местах он достигает и получаса.

Днем парковка стоит около 7 юаней в час. В дорогих районах города цены выше – до 15 юаней. Первый час парковки является самым дешевым - цена за каждый последующий может быть до полутора раз выше него. Кроме того, "повышенная" тарифная сетка может применяться в час-пик.

Такие расценки действуют в городе с 7 часов утра и до 21 вечера. Ночной тариф значительно дешевле и составляет от 1 до 2,5 юаней в час (10-25 рублей).

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Нарушение правил парковки может быть зафиксировано как прибывшим на место инспектором, так и камерами наблюдения, которые есть даже на второстепенных улицах и в дворовых зонах жилых кварталов. В первом случае квитанция о штрафе будет ждать под "дворником" автомобиля или на ручке водительской двери, во втором она придет по почте.

Штраф за неправильную парковку или остановку в неположенном месте составляет 200 юаней (около 1770 рублей). Кроме того, можно получить два штрафных балла – если за год водитель набирает 12 таких "пунктов" – его лишают прав.

Если водитель не оплатит стоянку, то ему об этом "напомнит" парковщик – все из них имеют на вооружении электромопед или велосипед, поэтому скрыться от него по пробкам весьма непросто.

Любой водитель в Токио знает: бесплатно припарковаться в городе невозможно. Конечно, есть определенные исключения - к примеру, вечером и в выходные дни бесплатными становятся отдельные места на муниципальных парковках. Но это скорее редкое исключение.

Система стоянок для автомобилей в японской столице развита благодаря совместным усилиям городских властей и частных компаний. Любой бизнес-центр или гипермаркет в обязательном порядке располагает подземным паркингом на несколько десятков или даже сотен мест, на многих из которых есть подзарядка для электромобилей.

Обычно городские парковки организованы вблизи популярных достопримечательностей и общественных учреждений. Стоимость парковки на них зависит от времени пребывания на стоянке. В среднем, час стоит 500 иен (266 рублей). В большинстве случаев есть максимальный лимит стоимости парковки – после его достижения "счетчик" останавливается. К примеру, час парковки стоит 500 иен, а максимальный лимит на 12 часов составляет две тысячи иен (около 1000 рублей). Это означает, что после четвертого часа автомобиль стоит бесплатно.

Иногда стоянки есть и вдоль обочин некоторых дорог в Токио. Однако таких мест в городе все равно очень мало, и стоять на них можно не более часа. Каждое такое место оборудовано индивидуальным паркоматом, где оплату можно внести монетами. Если автомобиль простоит больше часа, то на устройстве загорается красная лампочка, дающая сигнал "парковочной полиции": здесь можно выписать штраф.

Однако большинство автолюбителей в Токио рассчитывают на небольшие частные парковки, которые крупные компании-операторы устраивают на каждом подходящем клочке земли - в радиусе ста метров таких парковок может быть более пяти. Обычно на них не более десяти мест, однако есть и "микро-парковки" всего на одно-два места. Порой они расположены в настолько труднодоступных местах, что заехать на них сможет лишь мастер езды по узким токийским переулкам. Система ценообразования здесь примерно такая же, как и на муниципальных парковках: от 200 до 1500 иен за час (100-800 рублей) и с максимальным лимитом на 12 часов по цене от 1 до 4-5 тысяч иен (530-2600 рублей) в зависимости от расположения.

Отдельный разговор - парковки в торговых центрах и крупных магазинах. По факту бесплатно запарковаться на них не получится, однако, совершив покупки на определенную сумму, можно получить 100-процентную скидку на парковку.

В последнее время в Токио все чаще стали появляться и автоматизированные парковки. Они представляет собой грузовой лифт, в котором необходимо просто оставить свой автомобиль. Специальная система автоматически доставляет машину к одной из ячеек подземного парковочного комплекса, а при отъезде - таким же образом возвращает ее владельцу. Обычно к такой парковке приставлен оператор, который помогает клиенту совершить все манипуляции, а перед въездом на нее установлена вращающаяся платформа, которая поворачивает авто в нужном направлении: в стесненных условиях развернуться с помощью обычного рулевого управления просто невозможно. Другая разновидность таких парковок - обычный многоэтажный паркинг, поднимающий или опускающий авто на несколько уровней.

Нарушение правил парковки в Японии карается штрафом в размере до 18 тысяч иен (9500 рублей), кроме того за это можно получить несколько штрафных очков, при большом количестве которых можно попрощаться с водительскими правами. При этом полиция обычно не занимается поиском нарушителей, это работа "парковочной полиции" - частных компаний, сотрудничающих с правоохранительными органами. Впрочем, нарушителей в городе не так уж и много, большинство водителей добросовестно ищут возможность припарковаться по правилам, а нарушают чаще всего, по наблюдениям, водители такси и небольших грузовичков.



Текст подготовлен Редакцией международной информации