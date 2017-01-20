Книга на выходные: вся правда о викингах в "Людях Севера"

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Джон Хейвуд

"Люди Севера. История викингов. 793–1241"

Издательство "Альпина нон-фикшн", 2016



Если после просмотра фильма "Викинг" у вас осталось слишком много вопросов, то специально для вас вышла книга про историю скандинавов в раннем Средневековье и их влиянии на остальную Европу. Что важно: этой книге — в отличие от фильма — доверия больше.

Четыре века грабежей, убийств, изнасилований. Средневековые хронисты могли преувеличивать масштаб бедствий (судя по данным археологов, многие из разоренных викингами городов быстро возрождались), а убивали и насиловали все. Легендарная казнь викингов, "кровавый орел", когда ребра отделяют от хребта и вынимают наружу легкие, чтобы создать "видимость кровавых крыльев", ничем не лучше староанглийской казни с утоплением и четвертованием. Но, викинги поражали масштабом. Они засветились своими жестокостями от Северной Америки до Каспия.

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Сотни разоренных городов, десятки пришедших в упадок государств и одновременно — страны, которые появились на свет или получили новый шанс именно благодаря захватчикам. Важно, что многие регионы, которые жили своей жизнью, викинги насильно делали частью единой европейской экономики и истории. Так было с восточными славянами. Так было с Ирландией.

"Развернув работорговлю в Ирландии, викинги способствовали ее вовлечению в международные торговые связи. Обычно это обстоятельство упоминается как одно из полезных для Ирландии последствий норманнского завоевания, однако жертвы пиратов-работорговцев вряд ли относились к этому так же оптимистично", — пишет Хейвуд.

Викинги оставили след на карте Европы, но это очень странный след. Например, практически везде их очень быстро ассимилировало местное население. На Британских островах, в Нормандии, в Восточной Европе норманны удивительно быстро растворялись среди местных жителей.

Сотни разоренных городов, десятки пришедших в упадок государств и одновременно — страны, которые появились на свет или получили новый шанс именно благодаря захватчикам. Важно, что многие регионы, которые жили своей жизнью, викинги насильно делали частью единой европейской экономики и истории Джон Хейвуд Автор книги "Люди Севера"

"В конечном счете вклад викингов в развитие русской цивилизации оказался пренебрежимо малым. Показательно, что, несмотря на 200 лет тесного взаимодействия, в русский язык вошло меньше дюжины скандинавских заимствований. Не оставили викинги и четко просматривающегося в современном русском народе генетического следа", — утверждает исследователь.

Удивительно, но единственные два региона, которые были захвачены и колонизованы викингами и которые сохранились в рамках скандинавского мира, — это Фарерские острова и Исландия, где... не было местного населения. Кстати, колонизовали Исландию викинги не в одиночку, а вместе с жителями британских островов: "Анализ Y-хромосомы исландских мужчин показал, что 75% имеют скандинавское происхождение, а 25% — британское или ирландское. Анализ митохондриальной ДНК показал примечательный расклад: большинство исландок — 65% — имеют британские или ирландские корни и только 35% — скандинавские. Такой дисбаланс свидетельствует, что переселенцы-викинги были по большей части одинокими мужчинами относительно невысокого социального статуса, которые, скорее всего, не могли найти себе жен на родине из-за того, что не владели землей".

"Люди Севера" не претендуют на новаторский подход или на какие-то необычные открытия в истории норманов. Автор просто рассказывает историю и истории.

Некоторые стоит цитировать целиком. Например, повесть "об ирландце по имени Мурхад, имевшем жену и дочь и вывезенном викингами в Нортумбрию, где его продали в женский монастырь, что имело непредвиденные последствия. Мурхад соблазнил нескольких монахинь и превратил монастырь в притон разврата. В наказание за кощунство его бросили в море в лодке без весел и паруса. Его спасли викинги, привезли в Германию и продали суровой вдове, которая заплатила фальшивой монетой. Ее Мурхад, разумеется, тоже обольстил. После множества других приключений он в конце концов вернулся в Ирландию, воссоединился с семьей и стал учителем латинской грамматики. Сколько в этой истории правды, сказать трудно: наверное, на самом деле она о том, как выходить из переделок с пользой для себя".