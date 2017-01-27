Никто не услышит: жестокое "Молчание" Мартина Скорсезе

Кадр из фильма "Молчание" © Filmpro.ru

В российский прокат вышел фильм "Молчание" Мартина Скорсезе. Режиссер задумал этот фильм почти 30 лет назад, сразу после выхода на экраны "Последнего искушения Христа". И вот перед нами почти трехчасовое философское рассуждение о вере и безверии, Востоке и Западе, ответственности и безответственности. Кино очень жестокое, особо впечатлительным стоит несколько раз подумать перед покупкой билетов.

На страшном серном острове, посреди кипящих источников, японцы в отвратительных головных уборах пытают привязанных к столбам европейцев. Палачи поливают своих жертв кипятком из специальных боевых дуршлагов. Так и медленнее, так и больнее. От кипятка кожа становится красной, люди у столов мучаются, даже зрителю в зале больно. Японцы очень жестокие люди.

На пытки грустно смотрит Лиам Нисон, обычно крутой, а здесь задумчивый, интеллигентный и очень похожий на Александра Абдулова. Нисон играет отца Феррейру, католического священника в Японии XVII века.

Тут нужно сделать небольшое лирическое отступление. Во времена великих географических открытий европейцы начали нести христианство по всему миру. Святой Франциск Ксаверий в 1549 году добрался до Японии и начал крестить как бедняков, так и аристократов. Португальские священники продолжили его дело. И вот уже в Лиссабон и Рим идут победные реляции об успехах на Востоке, кажется, что скоро вся Япония станет христианской.

Два с половиной часа падре Родригес будет смотреть как мучают и убивают его единоверцев. Кипяток еще не самое страшное. Христиан будут поджигать в копнах сена, сбрасывать в океан, казнить на "водяном кресте". Он приехал проповедовать, а по сути становится невольным пособником тех, кто охотится за христианами и уничтожает их

Но это был период феодальной раздробленности. А потом к власти пришли сегуны из династии Токугава и быстро навели порядок. В иностранной религии они видели угрозу своей власти и начали устраивать массовые пытки и казни христиан. Как своих, так и западных. Феррейра застал и расцвет и крах христианской общины. Он был лучшим из миссионеров. А потом отрекся.

Новость об отречении Феррейры достигла Европы и произвела там шок. И вот два молодых священника отправляются в Японию, чтобы выяснить судьбу Феррейры. И чтобы нести Христову веру. Падре Родригеса играет Эндрю Гарфилд, Человек-паук последнего поколения, честно говоря, слишком хорошенький для священника. Падре Гаррпе играет Адам Драйвер, внук Дарта Вейдера из седьмых "Звездных войн". Он, всегда немного грустный, как раз идеально подходит для роли христианского мученика. Но это не его фильм.

Это, по сути, единоличное шоу Гарфилда и он с этой ролью справляется как минимум хорошо. Два с половиной часа падре Родригес будет смотреть, как мучают и убивают его единоверцев. Кипяток еще не самое страшное. Христиан будут поджигать в копнах сена, сбрасывать в океан, казнить на "водяном кресте". В морское дно у берега вбивают деревянный столб с перекладиной и привязывают к нему приговоренного. В час прилива вода подступает. Жертва постепенно слабеет и через несколько дней умирает.

Для Скорсезе важна история священника, который пытается верить, несмотря на то, что бог молчит. Об этом же будет мучительно думать зритель весь фильм. И еще на следующий день. И на следующий

Что же до пыток, то тут высший уровень — это "яма". Человека подвешивают вверх ногами и делают маленькие надрезы за ушами, чтобы "жизнь вытекала из него капля за каплей". Родригес будет наблюдать, как местный губернатор уничтожает христианскую общину. Он приехал проповедовать, а по сути становится невольным пособником тех, кто охотится за христианами и уничтожает их. Палачи жестоки, жертвы проявляют чудеса мужества. А его бог все это время молчит.

В начале была книга. Одноименный роман Сюсаку Эндо (1923-1996), католика, самого европейского из всех японских писателей, вышел в 1966 году и получил главную литературную награду страны. Книга очень известная, на русском языке ее издали в 2008 году, по ее мотивам написано несколько пьес, опера, симфония.

Картина Скорсезе — третья по счету. Был японский фильм 1971 года (в русском переводе известен как "Тишина") и португальская лента 1996 года "Глазами Азии". Новая экранизация не буквалистская, не будем спойлерить, кто захочет — посмотрит фильм, кто возжаждет большего — еще и прочтет.

Но у Эндо были свои отношения с богом, а у Скорсезе свои. Эндо писал про Японию и про судьбу христианства в его стране. Писал о том, почему тогда, в XVI-XVII веках католицизм проиграл. Разбирался, почему христианство было уничтожено властями или оно просто не могло прижиться на японской почве. Для Скорсезе важна история священника, который пытается верить, несмотря на то, что бог молчит. Об этом же будет мучительно думать зритель весь фильм. И еще на следующий день. И на следующий.