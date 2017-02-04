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Книга на выходные: "Скептик" Майкла Шермера о пользе сомнений

4 февраля, 12:04 UTC+3 Мильчин Константин
Майкл Шермер

Майкл Шермер

© User:Loxton.wikipedia.org
Автор
Мильчин Константин Константин Мильчин Константин Мильчин
литературный критик
Профайл автора

Майкл Шермер
"Скептик"

Издательство "Альпина нон-фикшн", 2017 г.

Майкл Шермер не верит в НЛО, лунный заговор, конспирологию, креационизм и еще много чего. Он издает журнал "Скептик" и возглавляет "Общество скептиков". Его книга — о сомнениях.

"В колледжах и университетах на моих лекциях по проблемам науки и лженауки, когда я бросаю вызов мнениям, распространенным среди студентов, меня неизбежно спрашивают: "А вам-то мы почему должны верить?". Я отвечаю: "Вы не должны!".

Все потому, что Шермер — скептик. Он долго, местами нудно, но в целом довольно остроумно объясняет, чем отличается наука от лженауки, а ученый от лжеученого. Например, ученый может признаться, что был не прав. Лжеученый — никогда.

© Издательство "Альпина нон-фикшн"

Для желающих разобраться подробнее, Шермер приводит десять заповедей, с помощью которых можно отличить науку от лженауки. Среди них есть очевидные: "Насколько надежен источник утверждения?", "Подтверждены ли заявления другими источниками?". Есть и те, о которых вы могли не задумываться: "Пытался ли кто-то опровергнуть это утверждение или собраны только подтверждающие свидетельства?".

Если вы не поленитесь прочесть книгу Шермера, у вас будет универсальная шпаргалка, с помощью которой можно выявлять псевдонаучный бред.

Впрочем, даже в случае с лженаукой Шермер остается скептиком. Он призывает отличать откровенные фальсификации от научных ошибок. Говорит, что многие нелепые теории выдвигаются лишь на основании небрежности ученных: "В науке больше бардака, чем можно себе представить".

Я хочу верить. И вы, конечно, тоже. Это наше стандартное свойство. Мы верим в самые разные вещи. Верить — естественно. Недоверие, скептицизм, наука — противоестественные явления. Они гораздо сложнее. Не верить во что-либо для нас неудобно Майкл Шермер автор книги "Скептик"

Еще Шермер атеист. "Я хочу верить. И вы, конечно, тоже, — говорил он во время одной из своих публичных лекций. — Это наше стандартное свойство. Мы просто верим. Мы верим в самые разные вещи. Верить — естественно. Недоверие, скептицизм, наука — противоестественные явления. Они гораздо сложнее. Не верить во что-либо для нас неудобно".

Шермер — человек, которые идет по сложному, противоестественному пути. Религии посвящен последний раздел книги, в которой он довольно аккуратно объясняет, почему в научной картине мира нет места богу. Но, в отличии от повелителя всех атеистов Ричарда Докинза, который настроен по отношению к религии агрессивно, Шермер просто не верит. И даже посвящает небольшую главку острожной похвале религии.

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Забавно, что при этом он часто использует в своей книге религиозные понятия. Например, называет Стивена Хокинга "святым от науки" и пишет про него так: "В 1998 году Бог явился в Калифорнийском технологическом институте. Точнее, ученый эквивалент божества в виде Стивена Хокинга". В общем, Шермер умеет смеяться над собой и своими убеждениями. Что, видимо, еще один важный аспект, отличающий ученого от лжеученого.

Книга Шермера — это такое душеспасительное чтение для скептиков и атеистов. Усомнился в своих убеждениях? Броня аргументов в спорах с оппонентами начала давать трещины? Нужно прочитать перед сном буквально пару страниц из Шермера на любую тему, и все сразу станет на свои места.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.
Цитирование разрешено со ссылкой на tass.ru
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