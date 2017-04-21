Ильич в бургерной: самая нестандартная биография Ленина

Владимир Ленин © Фотохроники ТАСС

Литературный критик Лев Данилкин написал книгу "Ленин. Пантократор солнечных пылинок" — не имеющую аналогов биографию основоположника марксизма-ленинизма. Константин Мильчин — о том, как превратить фигуру Ленина в смесь Че Гевары с Чиполлино и сделать чтение о нем захватывающим.

Ленин-ребенок, не героический борец с царизмом с младых лет, а нормальный школьник, который увлекается, читает, придумывает, мечтает, играет.

Ленин-мечтатель, не просто революционер, а в первую очередь оригинальный прожектер и мыслитель.

Ленин-философ, но не с пыльных страниц полного собрания сочинений, а пересказанный человеческим языком.

Ленин-турист, не ради дела революции, а любопытный путешественник.

Ленин-революционер, не мужик с памятников, а трикстер-авантюрист.

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Ленин, про которого как будто бы ничего до этого не писали, а тут пришел автор и написал 800-страничную биографию неизвестного или позабытого героя. Ленин как революционер с героической биографией из какой-то экзотической страны, смесь Че Гевары с Чиполлино.

Такого Ленина вы не видели. Но, возможно, теперь будете видеть часто, потому что у "Пантократора солнечных пылинок" есть все шансы стать эталонным текстом для новой ленинианы.

Лев Данилкин был самым известным и успешным книжным критиком нулевых. Он царил в "Афише" эпохи расцвета, и одной его запятой было достаточно для того, чтобы увеличить тираж книги начинающего автора в два, три, а то и четыре раза. Данилкин писал биографии. Блестящую Александра Проханова — "Человек с яйцом", которая вошла в финал "Большой книги". И менее успешную книгу о Юрии Гагарине в серии "Жизнь замечательных людей".

Повелитель претенциозных московских читателей, он гипнотизировал их настоятельными рекомендациями и очаровывал странными словами. Заголовок новой книги из той же серии. Странное слово "пантократор" в странном месте перепрограммирует мозг лучше дудочки гаммельнского крысолова. Данилкин — литературный хакер, который достиг совершенства во взламывании читателей, который отошел от дел, потому что взломал всех, кого мог и хотел. И вот его новый проект. Ленин как компьютерный вирус. Сегодня в голове одного читателя, завтра в сотнях голов. А потом в тысячах.

Мало кому в наше время придет в голову идея читать собрание сочинений Ленина и изучать связанные с ним документы. Данилкин Ленина изучил и перевел на свой собственный язык, актуализировал, привел его в современную Москву, усадил в барбершоп, в бургерную, в крафтовую пивную, на велодорожку, сводил в "Гараж" и парк Горького. Таких текстов про Ленина не писали никогда

Таких текстов про Ленина никогда не писали. Мало кому в наше время придет в голову идея читать собрание сочинений Ленина и изучать связанные с ним документы, за исключением академических историков и особенно рьяных активистов левацких партий. Данилкин по взглядам, конечно, левый, но на какой-то свой особый манер. И он Ленина изучил, перевел на свой собственный язык.

Тут не только Ленин, тут целые эпохи переводятся на понятный язык данилкинской критики. "В семье (Ульяновых. — Прим. ТАСС), похоже, разговаривали цитатами из Писарева, Добролюбова, Некрасова и Щедрина — как сто лет спустя из "Двенадцати стульев" и "Бриллиантовой руки"; например, когда няня начинала бубнить интенсивнее обычного, дети отмахивались: "Смолкни ты, няня, созданье ворчливое. Не надрывай мое сердце пугливое..." и т. п. Кем-то вроде тогдашнего Пелевина — всеобщим увлечением, образчиком остроумия и автором книг-которые-все-объясняют — был для поколения 1870–1880-х Чернышевский".

Зачем написана эта книга? "Пантократор..." кажется странным экспериментом, в котором автор доказывает самому себе, что может абсолютно все. Например, актуализировать Ленина, не бородатого классика из советской традиции и не кровожадного маньяка из антисоветской. Привести его в Москву второй половины 2010-х, усадить в барбершоп, в бургерную, в крафтовую пивную, на велодорожку, сводить в "Гараж" и парк Горького. Историчен ли этот Ленин? Да какая разница. Читайте эту биографию как прозу. Так она вам доставит удовольствие.