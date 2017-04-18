"Вицин, уберите свою вольтеровскую улыбку": образы и маски легендарного актера

Георгий Вицин, 1973 год © ТАСС

Георгия Вицина справедливо называли человеком-загадкой. Он вышел на сцену не по призванию, а чтобы побороть свою природную застенчивость. Вицин стал королем комедии, любимцем нескольких поколений, но бежал от славы и всеобщего внимания. Его девизом была фраза: "Проживи незаметно". Более необычного, более странного артиста в нашей истории не было.

Согласно советским справочникам, Георгий Михайлович Вицин родился 23 апреля 1918 года. В 1998 году его впервые решили поздравить с юбилеем едва ли не все средства массовой информации, даже президент страны направил ему телеграмму. Однако актер вдруг заявил, что юбилей его был еще в прошлом году и никаких поздравлений он принимать не намерен, никаких интервью на этот счет давать не будет.

В сердцах даже сказал супруге: "Пусть все оставят меня в покое, мне осталось всего три года!" И действительно, через три года Георгий Михайлович скончался… так и не раскрыв никому своих тайн.

Его первый успех — танец шамана. Вицин исполнил его с таким неистовством, что вдруг осознал: бороться со своими комплексами, со своей стеснительностью можно с помощью театра

Со временем выяснились многие подробности его рождения и жизни. Георгий Вицин появился на свет 18 апреля (по новому стилю) 1917 года в городке Териоки (ныне это Зеленогорск). Путаницу в дальнейшем внесла его мать: она "скостила" сыну год, устраивая его в оздоровительную "лесную" школу. А 23 апреля являлось днем его именин.

Более того, фамилия Георгия Михайловича изначально писалась тоже иначе — "Вицен", прадед актера Степан Вицен был поляком. Обрусевшие потомки изменили букву "е" на "ы" и стали Вицыными.

Но потом в документах Георгия Михайловича букву "ы" случайно заменила паспортистка. Так что с самого начала артист поневоле запутывал своих биографов и проживал не совсем свою жизнь. И был этому факту несказанно рад.

Отец будущего артиста Михаил Егорович вернулся с Первой мировой войны инвалидом. Он был отравлен газами и прожил недолго. Все заботы по дому легли на плечи матери Марии Матвеевны. Сменив множество профессий, она устроилась билетершей в Колонный зал Дома союзов, куда часто брала сына с собой.

"На Вицина" ходили зрители и даже сдавали билеты, если узнавали, что в этот вечер играет другой артист. Георгий Михайлович любил сцену, систему Станиславского считал азбукой профессии

Георгий увлекся актерством, и уже с 12 лет начал выступать на школьной сцене, как правило, в амплуа отрицательных героев. Его первый успех — танец шамана. Вицин исполнил его с таким неистовством, что вдруг осознал: бороться со своими комплексами, со своей стеснительностью можно с помощью театра.

В 1933–34 годах Вицин учился в Театральном училище при Малом театре, откуда был отчислен с формулировкой "за легкомысленное отношение к учебному процессу". Затем год занимался в Театральном училище при Театре имени Вахтангова, а в 1935 году перешел в театральную студию МХАТа 2-го, где учился у Серафимы Бирман.

Самая строгая и принципиальная актриса-педагог, она симпатизировала Вицину, постоянно делала ему замечания, воспитывала, ругала: "Вицин, уберите свою вольтеровскую улыбку!" А однажды в каком-то этюде сравнила его с Михаилом Чеховым. Эту похвалу Георгий Михайлович помнил до последних дней.

Еще одно уникальное умение Георгия Михайловича — скрывать возраст. Играя роль 18-летнего Васи Веснушкина в "Запасном игроке", на сцене артист перевоплощался в древнего старика Морозо. В реальности же Вицину было 37

Первые профессиональные успехи Вицина связаны с Театром имени Ермоловой. Играл он много. Любимые роли — Аркашка Счастливцев в "Лесе" А. Островского и старик Морозо в "Укрощении укротителя" Дж. Флетчера. "На Вицина" ходили зрители и даже сдавали билеты, если узнавали, что в этот вечер играет другой артист.

Георгий Михайлович любил сцену, систему Станиславского считал азбукой профессии. Но это не помешало ему однажды уйти из театра. Почему? Больше всего он ценил свободу, а в театре его угнетала жесткая дисциплина и плотная занятость в репертуаре.

Кино же благодаря Вицину приобрело совершенно новый типаж: интеллигент-лирик, способный на поступок ради чувств. Фильмы "Запасной игрок" и "Она вас любит" сделали Георгия Вицина любимцем страны. И вот следующая загадка. В реальности советские девушки вряд ли влюбились бы в такого чудака, а в зрительном зале они были полностью в его власти.

Еще одно уникальное умение Георгия Михайловича — скрывать возраст. Играя роль 18-летнего Васи Веснушкина в "Запасном игроке", на сцене артист перевоплощался в древнего старика Морозо. В реальности же Вицину было 37. А еще через десять лет он сыграл гимназиста Мишу Бальзаминова, и это был настоящий актерский подвиг.

В 50-е годы Георгий Вицин снимался много и не только в кинокомедиях. Заметные роли он исполнил в фильмах: "Белинский" и "Композитор Глинка" (Николай Гоголь), "Убийство на улице Данте" (Питу), "Борец и клоун" (Энрико), "Дон Кихот" (Самсон Карраско), "Отцы и дети" (Ситников), "Василий Суриков" (Илья Ефимович Репин). Тогда же исполнил свою самую любимую роль — сэра Эндрю в "Двенадцатой ночи".

Георгий Вицин сам любил эту маску, любил образ Труса, комедийный жанр и своего главного режиссера в кино Леонида Гайдая

Эта работа была отмечена даже в Великобритании — вышла статья, где было написано, что русский артист точно ухватил английское чувство юмора. Георгий Михайлович получил восторженное письмо от студентов из Оксфорда. Но радио ВВС, рассказывая об этой работе, называло артиста почему-то "Выпин". Возможно, оно и предсказало будущие "пьяные" кинороли Вицина.

Пока же режиссер Григорий Козинцев, влюбленный в Георгия Михайловича после совместной работы над "Дон Кихотом", приступал к "Гамлету" и намекнул, что пригласит его на пробу. Но вдруг… на экранах страны стартовал "Необычный кросс" пса Барбоса и троицы жуликов — Труса, Балбеса и Бывалого. Козинцев был не просто огорчен, он был возмущен и оскорблен.

Находясь на вершине популярности, Георгий Вицин окунулся в эксцентрику. Многие расценили его участие в комической троице как глупость. Но Вицин не был бы Вициным, если бы не умел заглядывать в будущее.

Он создал образ-маску, какой еще не было в советском кино. Маску "полуинтеллигента" (как он сам называл своих героев), трусоватого, жуликоватого, иногда выпившего, иногда даже благородного, но всегда смешного. Это была маска актера Вицина. Авторская работа!

Книги и животные — две страсти его последних лет. И йога. Он просыпался, питался, дышал, делал гимнастику — все по этой системе. Может быть, поэтому оставался до конца в хорошей физической форме и почти без седых волос

Их взаимоотношения с Леонидом Гайдаем строились так. Режиссер говорил: "Георгий Михайлович…" Вицин отвечал: "Я вас понял". То есть иногда Гайдай даже не успевал ничего объяснить, но актер делал все так, как задумал режиссер. И Гайдай восторгался Вициным беспрерывно.

Юрий Никулин придумал легенду, которую потом растиражировали, якобы Леонид Гайдай раздавал бутылки шампанского за придуманные гэги и трюки. Это неправда. Леонид Иович максимум что мог себе позволить — это разрешить актерский дубль, а потом выбрать лучшее. Безусловно, в этих "золотых" кинокомедиях есть многое и от троицы, особенно в их последнем совместном фильме "Кавказская пленница".

В частности, Вицин придумал биться в конвульсиях от страха в эпизоде "Стоять насмерть". И раскачивающийся шприц в ягодице Бывалого-Моргунова он подсказал. А когда Трусом вышибают дверь и он летит в окно, Георгий Михайлович сымпровизировал возглас "Поберегись!"

Георгий Вицин сам любил эту маску, любил образ Труса, комедийный жанр и своего главного режиссера в кино Леонида Гайдая. Но иногда играл и совершенно неожиданные роли и делал это блистательно: "Старая, старая сказка" (добрый волшебник), "Тень" (доктор), "Джентльмены удачи" ("Хмырь"), "Земля Санникова" (Игнатий), "Хаги-Траггер" (Генрих Янович).

С начала 90-х Георгий Вицин не снимался. Он решил, что отечественное кино больше не возродится и пришло время отдохнуть. От всего

Он часто снимался на телевидении, озвучивал мультфильмы, дублировал зарубежные ленты, выступал на эстраде. Работу он совмещал только с чтением, никогда не посещая никаких фестивалей и праздников, избегая застолий.

В молодости он увлекался скульптурным портретом, хорошо рисовал, а с возрастом оставил и это. Книги и животные — две страсти его последних лет. И йога. Он просыпался, питался, дышал, делал гимнастику — все по этой системе. Может быть, поэтому оставался до конца в хорошей физической форме и почти без седых волос.

С начала 90-х Георгий Вицин не снимался. Он решил, что отечественное кино больше не возродится и пришло время отдохнуть. От всего. Раз в неделю Вицин выходил на сцену с рассказами Михаила Зощенко, получал скромный гонорар и покупал на эти деньги корм для птиц и собак.

Его партнер по многим фильмам Леонид Куравлев однажды сказал: "Вицин не понадобился этому времени. Он его сам отверг, отринул. Такое время не нужно было Вицину с его философией, с его скромностью, с его умением боготворить самые основы человеческой морали и души, по которым надо жить дальше, и оформлены они десятью заповедями Христа. Вот он жил по законам Иисуса Христа…"