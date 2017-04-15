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Неспешный детектив: загадочный Эуджен Овидиу Чировици и его "Книга зеркал"

15 апреля, 11:00 UTC+3 Мильчин Константин
"Книга зеркал" Эуджена Овидиу Чировици

"Книга зеркал" Эуджена Овидиу Чировици

© Francesca Pathak/twitter.com
Автор
Мильчин Константин Константин Мильчин Константин Мильчин
литературный критик
Профайл автора

Обычная жизнь заурядного человека полностью меняется после странного убийства, и лишь 30 лет спустя он решается поведать миру свою версию произошедшего. Критик Константин Мильчин рассказывает о "Книге зеркал" Эуджена Овидиу Чировици.

В издательство приходит рукопись. Автор, некто Ричард, рассказывает свою короткую и довольно скучную биографию. Хотел стать писателем, закончил роман, который никто не прочел, опубликовал рассказ, ушел работать в рекламное агентство. Короче, жизнь не сложилась.

Но теперь он хочет рассказать нам все, что знает о том известном инциденте. У него появилась новая важная информация, и он не может больше хранить ее в себе. Сейчас я вам всю правду выложу. О каком инциденте? Какая информация? Прочтите рукопись и все узнаете.

Рукопись автобиографическая и в ней разворачивается камерная университетская драма. В ней есть немного чокнутый профессор из шикарного особняка, красавица студентка из общежития, незадачливый рассказчик, излечившийся психопат и бывший любовник.

Незадачливый рассказчик — это сам Ричард, в те времена студент, он спит со своей соседкой по кампусу Лорой. К Лоре пристает ее бывший, по рассказам самой девушки опасный тип, а на поверку — слабак и нытик.

У Лоры сложные взаимоотношения с профессором Видером. Профессор какой-то сверхчеловек: пьет как лошадь и не пьянеет, знает все про всех, бог в психологии и дьявол в спорах. Он, видимо, влюблен в Лору, а она — в него, но оба не сознаются.

Где-то на фоне бродит Дерек, его обвинили в зверском убийстве жены, даже посадили. Но потом пришел профессор Видер и освободил, доказав полную невменяемость обвиняемого. Теперь Дерек выполняет для него всякие мелкие работы по дому.

Итак, перед нами сложный пятиугольник из любви, ненависти, безумия, вина, виски и водки. Чу! Чья-то тень мелькнула в снежную ночь около особняка. Мелькнула и исчезла. Кого-то непременно должны убить. Профессора убьют. Ричарда даже допрашивали, но так и не арестовали. На этом рукопись заканчивается.

И вот прошло тридцать лет, наступили наши дни, ошарашенный издатель просит журналиста-фрилансера разобраться с безумной историей. Роман хороший, но где продолжение? Ричард умер от рака, второй части рукописи нет, подробности убийства профессора Видера можно найти в Google, но кто убил — так и неизвестно.

Экспертное мнение

Автор: МИЛЬЧИН Константин Мильчин
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Журналист отправляется на поиски рукописи, героев, какой-нибудь отгадки. Расследование возобновляется спустя почти 30 лет после преступления, когда следы давно стерлись, улики исчезли, а оставшиеся в живых участники давно живут в плену выдуманных воспоминаний. Кстати, подлинными и выдуманными воспоминаниями как раз занимался убитый профессор Видер. Вокруг дилеммы "подлинное — выдуманное" и будет закручен сюжет расследования.

Классический английский детектив славится тем, что в нем ограниченное количество персонажей и ограниченное место действия. В идеале — усадьба или аббатство, но подойдет и университетский городок. Есть некоторое количество подозреваемых, один из них убийца.

И сыщик, частный детектив или талантливый любитель острых ощущений просто ходит от одного героя к другому, задает неловкие вопросы и в конце находит душегуба. Ну или не находит. В "Книге зеркал" все очень похоже на английский детектив, хотя действие происходит в Америке. А автор вообще из Румынии, хоть и живет в английском Рединге.

На первый взгляд, попахивает мистификацией, потому что роман очень американский по стилистике и атмосфере, которую иностранцу, даже давно обитающему в США, подделать довольно сложно. Набоков мог, но так то Набоков.

Интернет и, в частности, его румынский сегмент неохотно, но признает наличие Эуджена Овидиу Чировици, экономиста и литератора, что родился в 1964 году в жудеце (административно-территориальной единице Румынии, которая делится на города и коммуны. — Прим. ТАСС) Брашов. Точно можно сказать, что "Книга зеркал" стала международным бестселлером.

И даже, кажется, надеждой мировой книжной отрасли. Издатели по всему миру бьются за право перевести детектив. Точно можно сказать, что "Книга зеркал" — приятный, умелый и очень неторопливо разворачивающийся детективный роман, который идеально подойдет для короткого отпуска. Скажем, для майских праздников.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.
Цитирование разрешено со ссылкой на tass.ru
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