В гостях у Большого брата: "Сфера" в российских кинотеатрах

Эмма Уотсон в фильме "Сфера" © filmpro.ru

Эмма Уотсон играет свою обычную роль отличницы в беде. Рядом с ней Том Хэнкс, он выглядит дружелюбно, но его улыбка загадочна. Он задумал что-то нехорошее. Многие пойдут в кино ради одного актерского дуэта. И попадут на философское выказывание об обратной стороне прогресса.

Мэй жила в аду. Она выслушивала жалобы сумасшедших работая на горячей линии водопроводной компании. Ее коллеги были злобными чудовищами. Ее крошечная машина постоянно ломалась, Ее отец умирал от рассеянного склероза. Даже земля, по который она ходила, была пыльной и выжженной. Но потом ей позвонила подруга и сообщила, что устроила Мэй собеседование в лучшей мире компании – в "Сфере".

"Сфера" – как Google, Apple, Facebook, Amazon и Яндекс вместе взятые. Крупнейшая IT-компания мира, офисы по всей планете, миллиарды пользователей, самые удобные сервисы на все случаи жизни. А как там хорошо работать. Центральный офис — как отдельная планета. Нет, это просто рай на земле. Зеленая трава, великолепная архитектура, все сотрудники как на подбор — молодые, приятные, красивые, дружелюбные. Работа простая, у Мэй все легко получается. А сколько бонусов эта работа дает! Корпоративы от ведущих музыкантов чуть ли не каждый день, халявное вино, можно жить не в городе, а в уютном кампусе прямо в офисе. А еще полагается страховка, куда можно вписать родителей.

"Сфера" – как Google, Apple, Facebook, Amazon и Яндекс вместе взятые

Неужели в этой бочке меда нет места для ложки дегтя. Первые нехорошие звоночки появляются, когда к Мэй приходят похожие на роботов коллеги. А чего это ты, Мэй, не общаешься ни с кем в социальных сетях. То что ты хорошо работаешь, это мы знаем и ценим. Но этого мало. Надо еще со всеми дружить и со всеми общаться. Вот ты ходишь плавать на каяке в залив? Почему одна? Вместе веселее. Отвечай всем, кто тебе пишет в соцсетях. Тут у любого интроверта начнет дергаться глаз. Даже в зале некоторым зрителям стало страшно.

Но Мэй выдержала. Зато папа будет жить. Второй звоночек прозвенел, когда один из основателей IT-монстра Эймон Бейли (Том Хэнкс), приятный черноволосый мужчина с белой, как у Санты, щетиной, объявил о старте нового проекта. "Сфера" разработала крошечные камеры, которые могут вести онлайн-трансляцию в прямом эфире. Они незаметны, они не нуждаются в постоянной подзарядке, они стоят копейки. Их можно прикрепить куда угодно. И все, мир меняется радикально. Теперь можно легко разоблачить политика-коррупционера просто подсунув его камеру. А добровольцы со всего мира проследят все его темные делишки. Добровольцы найдут потерявшихся детей благодаря камерам на деревьях в лесу. Добровольцы вызовут медиков если пожилой человек упал в своем доме и нуждается в помощи. Добровольцы позвонят спасателям, если ваша лодка попала в шторм. Камеры стоят даже на буях в море. Здравствуй, прекрасный новый мир абсолютной прозрачности. Мир, в котором соцсеть "Сферы" заменяет собой и общество, и правительство.

Здравствуй, прекрасный новый мир абсолютной прозрачности. Мир, в котором соцсеть "Сферы" заменяет собой и общество, и правительство

В основе "Сферы" лежит односменный роман Дэйва Эггерса. Этот писатель начинал с книг, в которых чрезвычайно эффектно, причем на своем личном опыте, описывал подростковые проблемы. Потом он пробовал себя в разных жанрах, а потом открыл для себя новую нишу: бизнес-романы. Книги, которые можно читать как прозу, а можно как пособия по ведению бизнеса. Первой стала "Голограмма для короля". В экранизации "Голограммы" сыграл все тот же незаменимый Том Хэнкс. Оригинальная "Сфера" примерно до середины читалась как учебник по тимбилдингу для IT-компаний. Как пряниками и намеками на кнут превратить своих сотрудников из людей в покорных андроидов. Во второй половине книга превратилась в антуитопию, довольно убедительно доказывавшую, что Google — Большой брат гораздо похуже, чем самое страшное тоталитарное государство.

Фильм местами следует сюжеты книги довольно точно, местами от него сильно отличается. Но и в картине есть советы для корпоративных рабовладельцев. Фильм, кончено, сильно упрощает довольно сложный политический манифест Эггерса. Финал сильно разочарует. Но и здесь есть много важных вещей. Например, довольно подробно описывается "мониторная демократия", когда граждане могут контролировать и корректировать работу правительства не только при помощи выборов, а регулярно, едва ли не каждый день. В той или иной степени такие программы уже действуют на западе и даже у нас: московский проект "Наш город" в котором вы можете потребовать от чиновника заделать яму на дороге из этой же серии. Книга, а за ней фильм, показывают, что у прогресса всегда есть оборотная сторона. Ну что ж, мы, в принципе в курсе.

И еще: прогресс необратим. И это, опять-таки, и хорошо, и плохо.