Енот и Фрейд: чем так хороши "Стражи Галактики 2"

Кадр из фильма "Стражи Галактики 2" © filmpro.ru

Производство фильмов по мотивам комиксов давно стало индустрией, но у одних получаются дешевые малолитражки, а у других шикарные лимузины. В киновселенной Marvel один фильм успешнее другого. Но Константин Мильчин считает, что даже на фоне сплошных побед вторые "Стражи Галактики" выделяются.

Парниша с допотопным плеером, зеленая тетенька с хорошей фигурой, синий крепыш, сварливый енот, который обижается когда его зовут енотом, и, наконец, ходячий пенек с кошачьими глазами, снова и снова спасают Галактику от очередных злодеев и напастей.

Паренька зовут Питер, он же Звездный Лорд, зеленую зовут Гамора, крепыша зовут Дракс Разрушитель, не совсем енота с внешностью енота зовут Ракета, а пенька зовут Грут.

В фильме они будут воевать сперва с зубастым космическим осьминогом, потом с тощей золотой бабой и ее флотом дронов, потом с пиратами, потом со своими собственными предрассудками, потом с галактическим божеством. Финал немного предсказуем, хотя несколько фокусов он в себе все-таки таит. В таких фильмах всегда умирает кто-то важный, но, чаще всего, все-таки, не самый важный.

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Впрочем, сюжет ту не главное, хотя он есть, он последовательный, эффектный и смешной. И даже не спецэффекты, хотя они есть и смотрятся круто. И не шутки героев, хотя енот Ракета и крепыш Дракс искрометно и непрерывно шутят все 2 часа 16 минут, пока идет фильм. "Стражи галактики 2" — это любопытный слоеный пирог, в котором каждый видит то, что хочет видеть.

Енот Ракета, это вообще вершина маркетинга. Ну да, он хладнокровный убийца, садист и маньяк, он вечно ворчит, он все время что-то ворует, но зрители обоих полов видят в нем родного брата их кошки. "Хочу такого же", раздается шепот по всему залу

Во-первых, нельзя не восхититься насколько идеально просчитаны все герои с точки зрения рынка. Немножко хулиган и красавчик Питер (Крис Прэтт) — он, конечно же, для мальчиков, чтобы они хотели ему подражать, и мамам на радость. Зеленая Гамора на каблуках, с осиной талией и мечами — для девочек и на радость папам.

Бедная Зои Салдана после того как сыграла роль Нейтири в "Аватаре" теперь, видимо, до конца жизни будет изображать на экране девиц разных цветов. Синий, немного туповатый Дракс — для тех кому нравится простоватый юмор.

Наконец, енот Ракета, это вообще вершина маркетинга. Представьте себе самое милое на свете домашнее животное с полосатым хвостом, которое к тому же еще может починить вам сломавшийся унитаз. Ну да, он хладнокровный убийца, садист и маньяк, он вечно ворчит, он все время что-то ворует, но зрители обоих полов видят в нем родного брата их кошки. "Хочу такого же", раздается по всему залу шепот когда Ракета, прыгая с дерева на дерево, пачками убивает врагов. Интересно, насколько вырастут продажи домашних енотов после премьеры. Наконец, пенек Грут, это разом и домашнее растение, и домашний зверь, то есть вообще всеобщая мечта.

Наверное, фильм мог бы впасть в занудство. Но вместо самокопания и душевных терзаний начинается очередная перестрелка и потоки искрометных шуток. Самое удачное решение любого семейного конфликта

Во-вторых, "Стражи Галактики 2", разыграны по правилам романтической истории, канон которой был продуман сотни лет назад. Два романтических персонажа, влюбленные Питер и Гамора, созданы друг друга, но никак не могут толком признаться в чувствах. Им мешает толпа Арлекинов и разнообразные комические злодеи.

В-третьих, фильм пропитан самокопанием и дешевым фрейдизмом. Все начинается с внезапного появления родственника или родственной души. Питера не знал своего отца: а вот и отец появляется. Гамора ненавидит сестру и мечтает ее убить: вот тебе сестра, в наручниках, делай с ней все что хочешь. Дракс все еще скорбит по погибшей жене: вот ему новая симпатия, девушка-улитка с большими глазами. Даже еноту Ракете предстоит встреча с двойником, такой же неприкаянной душой.

Наверное, фильм мог бы впасть в занудство, в сложные рассуждения и душевные терзания. Но самокопание здесь не самоцель, а лишь дополнительный бонус. Вместо терзаний начинается очередная перестрелка и потоки искрометных шуток. Самое удачное решение любого семейного конфликта.