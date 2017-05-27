Джек Воробей достиг дна: новые "Пираты" и трагедия Джонни Деппа

Кадр из фильма "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" © filmpro.ru

Два часа спецэффектов, сомнительных шуток, драк на саблях и гримас Джонни Деппа — в российский прокат вышли пятые "Пираты Карибского моря". Константин Мильчин нашел за ширмой комедийного сюжета трагедию актера, который когда-то восхищал нас своими драматическими ролями, а теперь искренне наслаждается шутовским колпаком.

Легендарный капитан Джек Воробей достиг дна. В начале пятой части саги у него нет ни корабля, ни команды, ни волшебного компаса, ни свободы, ни чести, ни даже штанов. Его поймали англичане и отправили на эшафот. Можно выбирать — традиционная английская виселица или новомодная французская гильотина.

Джек выбирает гильотину и сразу же жалеет о своем решении, начинает волноваться и нервничать. Хотя совершенно зря. Даже самый наивный зритель в зале догадывается, что главного героя никогда не убьют в самом начале фильма. А уж тем более самого Джонни Деппа.

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Дальше картина будет развиваться по уже устоявшимся за четыре фильма канонам. Главные герои — Джек Воробей, честный симпатяга и красотка — будут пытаться найти некий мистический артефакт, а за ними будет охотиться зловещий монстр.

Джек Воробей по-прежнему все время мертвецки пьян, постоянно играет со смертью и все так же смешно и нелепо бегает. За это зритель прощает пиратской саге все — и небрежно выстроенный сюжет (а то и его полное отсутствие), и бесконечные повторы, и несвежие шутки

В первых фильмах цикла роли симпатяги и красотки исполняли Орландо Блум и Кира Найтли, но теперь они уступили дорогу молодым, Брентону Туэйтсу и очаровательно курносой Кае Скоделарио. В роли артефакта — посох Посейдона. В роли зловещего монстра — капитан Салазар. Он давно мертв до такой степени, что у него отсутствует полчерепа, его команда состоит из мертвых матросов, птиц и акул, его играет Хавьер Бардем. Мертвецам не страшны пули и сабли, мертвецы могут ходить по воде. Одна из самых эффектных сцен фильма — погоня, в которой Джонни Депп удирает на шлюпке, а армия мертвецов бежит за ним прямо по морю.

Впрочем, это все не так уж принципиально. Главное — сам Джек Воробей в исполнении Джонни Деппа. Оба не постарели. Джек по-прежнему все время мертвецки пьян, постоянно играет со смертью и все так же смешно и нелепо бегает. За это зритель прощает пиратской саге все — и небрежно выстроенный сюжет (скептики аккуратно намекают, что в некоторых эпизодах саги его нет вообще), и бесконечные повторы, и несвежие шутки: "Ты пьян и спишь на посту!", "Я делаю два делу сразу", над которыми охотно смеются.

В первых частях саги герой Деппа был частью любовного треугольника. В пятой его предел — скучающие замужние старухи. Депп постарел и растерял амбиции. За комедией скрывается трагедия, которая будет поинтереснее основного сюжета

Кстати, о Деппе. Существует довольно популярное мнение, что именно роль Джека Воробья погубила его карьеру. 14 лет назад, когда вышли первые "Пираты", он был одним из самых успешных актеров Голливуда и всего мирового кинематографа, одинаково востребованным и в коммерческих лентах и в артхаусе. Одно участие Деппа в фильме гарантировало ему успех. Сейчас Депп по-прежнему звезда, но уже не такая бесспорная как раньше, фильмы с ним проваливаются, и он, конечно, давно не актер номер один.

Конкуренты поджимают, а у него в багаже два скандальных развода и пять однотипных ролей. Пятые "Пираты" — это драма великого актера, который претендовал на драматические роли, а теперь искренне наслаждается своим шутовским колпаком.

В первых частях саги герой Деппа был частью любовного треугольника. В пятой он способен лишь давать тупые советы младшему товарищу о том, как покорить девушку. Его предел — это скучающие замужние старухи. Депп постарел и растерял амбиции. За комедией скрывается незаметная трагедия, которая будет поинтереснее основного сюжета.