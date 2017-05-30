Он все-таки простил Шурика: заложник успеха Александр Демьяненко

Кадр из фильма "Журавль в небе", 1978 год © ТАСС

30 мая исполняется восемьдесят лет со дня рождения известного советского актера Александра Демьяненко — того самого Шурика из комедий Леонида Гайдая. Журналист и писатель Сергей Капков рассказывает о том, как Демьяненко стал заложником одной роли и почему в конце жизни простил своего персонажа.

Его легко представить восьмидесятилетним. Александр Демьяненко уже в шестьдесят был совсем седым и выглядел старше своих лет. Скрывая близорукие глаза за темными стеклами очков, он будто прятался от агрессивного окружающего мира, которого тяготился, стеснялся своей известности, не любил быть в центре внимания. У актера было больное сердце, но узнали об этом только после его смерти.

Александр Демьяненко вошел в историю советского кино как первый комический герой-интеллигент, благородный очкарик, не раздумывая дающий отпор хамству. Он воплотил на экране светлый образ студента Шурика, которого придумали режиссер Леонид Гайдай и сценаристы Яков Костюковский и Морис Слободской.

Он не умел рассказывать анекдоты, в компании предпочитал слушать, а не говорить

Первая же комедия с этим персонажем — "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" — принесла стране невиданный доселе кассовый успех: 69,6 млн рублей. Из комедий в дальнейшем этот результат перекроют лишь фильмы того же Гайдая "Кавказская пленница" и "Бриллиантовая рука", а также "Свадьба в Малиновке" Андрея Тутышкина.

Но было бы несправедливым утверждение, что Александра Демьяненко сделал звездой Шурик. К 1965 году он был уже известным артистом, сыгравшим больше десятка главных ролей. Успех пришел к нему рано.

Александр родился в Свердловске. Его отец, Сергей Петрович Демьяненко, работал в Оперном театре, преподавал актерское мастерство и устраивал городские массовые праздники. Саша был старшим из пятерых детей.

От отца он унаследовал любовь к театру, но, к сожалению, не обладал ни его темпераментом, ни энергией, ни коммуникабельностью, всю жизнь оставался человеком замкнутым, болезненно скромным и немногословным.

Он выбрал ГИТИС. Но студентом был не лучшим — много прогуливал. Мог посреди занятия попроситься в туалет и уехать в Свердловск к отцу. Просто потому, что соскучился

Он не умел рассказывать анекдоты, в компании предпочитал слушать, а не говорить. И даже будучи народным артистом РСФСР, Демьяненко мог попросить своего товарища замолвить за него словечко в автомастерской или в поликлинике, будто в стране хоть кто-нибудь не знал Шурика.

Но темперамент проявлялся у юного Саши на сцене. Первые роли он сыграл в драмкружке — и комические, и трагические. В Москву отправился целый десант драмкружковцев, в этой группе были Альберт Филозов, Юрий Гребенщиков и другие будущие профессиональные артисты. Поступили семеро!

Саша Демьяненко держал экзамены сразу в несколько театральных вузов, читал диалог Счастливцева с Несчастливцевым. Его приняли в ГИТИС и в Щукинское училище. Он выбрал ГИТИС. Но студентом был не лучшим — много прогуливал.

Мог посреди занятия попроситься в туалет и уехать в Свердловск к отцу. Просто потому, что соскучился. Но Демьяненко эти выходки прощались, потому что профессор Иосиф Раевский очень любил его и верил в его успех.

К моменту появления Шурика фотографии Александра Демьяненко уже продавались в киосках и украшали обложки журналов. Леонид Гайдай подытожил и усовершенствовал все, что сделал актер в начале пути

А успех пришел очень скоро. Уже на третьем курсе Демьяненко снялся в одной из главных ролей в фильме Александра Алова и Владимира Наумова "Ветер". Он сыграл гимназиста Митю — застенчивого интеллигента, попавшего в бурный поток Гражданской войны и совершающего подвиг. В дальнейшем эту тему — раскрытия героического начала во внешне негероическом человеке — стали эксплуатировать другие режиссеры.

Одной из лучших ролей Демьяненко стал образ лейтенанта Ивлева у тех же Алова и Наумова в картине "Мир входящему". Вчерашнему курсанту, щеголеватому отличнику боевой и политической подготовки предстояло оказаться в реальности войны, о которой он судил только по кинофильмам и учебникам.

Шаг за шагом актер показывал рост своего героя, и зрители понимали, что из вчерашнего мальчика выйдет храбрый, честный офицер. По горячим следам были сняты "Порожний рейс", "Сотрудник ЧК", "Государственный преступник", где герои Александра Демьяненко расследовали, разоблачали и наказывали.

Были и комедии. "Взрослые дети" рассказывали о семейных неурядицах молодоженов, а "Карьера Димы Горина" — о становлении личности на таежной стройке. Внешность хрупкого юноши с растерянными глазами, сверкающими из-под очков, вполне удовлетворяла многих режиссеров.

Он озвучил на русский язык много зарубежных шедевров. Его голосом говорили Роберт Де Ниро, Омар Шариф, Жан-Поль Бельмондо, Уго Тоньяцци, Джон Войт

Так что к моменту появления Шурика фотографии Александра Демьяненко уже продавались в киосках и украшали обложки журналов. Леонид Гайдай подытожил и усовершенствовал все, что сделал актер в начале пути.

Демьяненко вспоминал, что, прочитав сценарий "Операции "Ы", он сразу поверил в успех фильма, поскольку ничего подобного в советском кино еще не было. Но сниматься ему было неинтересно. "Ну что это: бегаешь туда-сюда?! Мне хотелось чего-нибудь серьезного..." — говорил он.

На Шурика актер был зол многие годы. Нет, снимать его не перестали, но хорошие роли больше не предлагали. Режиссеры боялись, что зрители в любом образе Демьяненко будут видеть только Шурика, поэтому либо предлагали эпизоды, либо звали в очень плохие фильмы. И он шел, поскольку надо было выживать, кормить семью, работать.

В те годы актера спасал дубляж. Он озвучил на русский язык много зарубежных шедевров. Его голосом говорили Роберт Де Ниро, Омар Шариф, Жан-Поль Бельмондо, Уго Тоньяцци, Джон Войт.

Нельзя сказать, что Александр Демьяненко был в профессии несчастлив. Он оставался востребованным всю жизнь. Даже после Шурика в его фильмографии было несколько хороших ролей

Кроме того, Демьяненко часто приглашали дублировать и советских коллег, особенно из Прибалтики. В этом списке Донатас Банионис, Юозас Будрайтис, Гирт Яковлев, Лембит Ульфсак, Юри Ярвет… Когда в России начался прокат полнометражных мультфильмов студии "Дисней", Александру Сергеевичу нашлись роли и в них.

Он и со своей второй женой Людмилой познакомился "за кадром", она работала на "Ленфильме" режиссером дубляжа. У Людмилы Акимовны это тоже был второй брак, от первого она воспитывала дочь: Анжелика Неволина стала ведущей актрисой Петербургского Малого драматического театра под руководством Льва Додина, много снималась в кино.

Нельзя сказать, что Александр Демьяненко был в профессии несчастлив. Он оставался востребованным всю жизнь. Даже после Шурика в его фильмографии было несколько хороших ролей: Владимир Иванович ("Мой добрый папа"), Тимофеев ("Иван Васильевич меняет профессию"), адвокат Блиндт ("Летучая мышь"), Шестаков ("Зеленый фургон"), множество работ в телевизионном театре.

Актер вновь вышел на сцену — играл в Петербургском театре комедии им. Акимова и "Приюте комедиантов". Снялся в первом российском ситкоме "Кафе "Клубничка". Вот только ушел до обидного рано… Всего в шестьдесят два года. Страшно боялся операции на сердце и не дождался ее.

А Шурика Александр Сергеевич все-таки простил. В самом конце жизни. В одном из последних интервью так и сказал: "Мне уже шестьдесят лет, а я для зрителей все равно Шурик!.. Ну и ладно. Люди, видя меня, вспоминают любимые фильмы, улыбаются, а значит, чуточку улучшают свое настроение…"