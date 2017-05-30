Бирнамский лес против Белого дома: что случится в новом сезоне "Карточного домика"

Кевин Спейси в роли президента США в сериале "Карточный домик" © REUTERS/Carlo Allegri

30 мая в США состоится премьера пятого сезона сериала "Карточный домик". В России новый сезон начнут показывать 31 мая в 19:00 на канале TV 1000 Premium HD. Серии будут идти в режиме нон-стоп.

Константин Мильчин посмотрел первые две серии сезона до официальной премьеры и готов поделиться с читателями ТАСС спойлерами.

До выборов в США остаются считанные дни, в одном углу ринга кандидат от демократов, действующий президент Андервуд, в другом углу — кандидат от республиканцев губернатор Конвей. Схватка жаркая, претенденты идут голова в голову, на счету каждый голос, каждый штат, каждая ошибка, каждое неосторожное слово.

А времена тревожные, времена непростые, времена опасные. В Штатах орудуют террористы, которые только что отрезали голову честному американскому гражданину, оставив его жену вдовой, а дочь — сиротой.

Двоих преступников уничтожили при попытке задержания, одному удалось уйти. Его ищут пожарные, ищут полиция, ФБР и Национальная гвардия, власти призывают всех граждан быть бдительными.

Андервуд — идеальный махинатор. К власти он привязан, как алкоголик к водке. А жена постоянно подначивает его. Андервуд — новая реинкарнация шекспировского короля Макбета, которого жена тоже подначивала, и вот он стал узурпатором

Президент Андервуд объявил войну террористам на суше, на земле, в воздухе, дома и зарубежом. Зачем Андервуду война? Ну как зачем. Оппозиция и журналисты обвиняют президента в целом ряде преступлений, Конгресс собирается создать комиссию по расследованию злодеяний, а война — самый лучший и давно испытанный способ переключить внимание с внутренних проблем на внешние.

Война все спишет. А чтоб наверняка, Андервуд и его жена Клэр сеют атмосферу страха. Первая леди сами приезжает в Нью-Йорк, что презентовать новую модель противогаза для сотрудников метрополитена. А вдруг газовая атака?

Избирательные участки взяты под охрану усиленными подразделениями Национальной гвардии. Пусть граждане знают — в момент голосования их будут охранять. Пусть граждане будут спокойны. Но, конечно же, вооруженные солдаты и броневики на улицах городов пугают их еще больше.

"Карточных домиков" как минимум четыре. Первым был роман британского политика Майкла Доббса, вышедший в 1989 году. В 1990 BBC поставила по нему небольшой сериал. Третий "Домик" — это американский сериал, первый сезон которого вышел в 2013 году на канале Netflix. Видный член республиканской партии Фрэнк Андервуд (Кевин Спейси) и его жена Клэр (Робин Райт) при помощи интриг и даже откровенных преступлений рвутся наверх.

К третьему сезону Андервуд доползает до поста президента и пытается всеми силами удержаться наверху. Андервуд — идеальный махинатор. К власти он привязан, как алкоголик к водке. А жена постоянно подначивает его. Андервуд — новая реинкарнация шекспировского короля Макбета, которого жена тоже подначивала, и вот он стал узурпатором.

Сериал успешный, популярный, но все-таки лишь один из многих.

Но есть и четвертый "Карточный домик" — это его образ, восприятие сериала в России. У нас почитание сериала превратилось во что-то вроде религии. У нас "Карточный домик" считают реальным отражением американской политики. У нас думают, что в реальности, там, в Вашингтоне, в Белом доме и Конгрессе, все действительно так.

У нас думают, что в реальности, там, в Вашингтоне, в Белом доме и Конгрессе, все действительно так. Года два назад американцы смеялись над российской наивностью. Но жизнь часто обгоняет любую выдумку

Года два назад американцы смеялись над российской наивностью. Но жизнь часто обгоняет любую выдумку. В Америке, для сторонников демократов, Трамп — это сошедший с экранов телевизоров Фрэнк Андервуд. И вот, в новом сезоне Андервуд копирует часть риторики Трампа.

Серии, как и раньше, строятся по одной и той же схеме: дела у Фрэнка по началу идут не очень, где-то ближе к концу его положение кажется безвыходным, однако он, естественно, выпутывается. Но в самом конце очередной охотник расставляет ему новый капкан. И так до бесконечности. И уже пять сезонов это вполне успешно работает.

В принципе, "Карточный домик" вполне вписывается в канон американского политического триллера. Политика в штатах устроена таким образом, что институты, как таковые, пользуются у населения доверием, но конкретных политиков постоянно подозревают в нечистоплотности.

В голливудских фильмах конгрессмен или сенатор — чаще всего злодей, которого хороший главный герой пытается вывести на чистую воду. Избранную власть честные граждане всегда подозревают и это американский способ поддерживать в стране справедливость и порядок.

Конечно, "Карточный домик" тут выделяется. Ведь здесь злодей — главный герой, которому зритель сопереживает, а те честные политики, журналисты и просто обычные граждане, которые пытаются его разоблачить, оказываются по сути, отрицательными персонажи.

Конечно, "Карточный домик" тут выделяется. Ведь здесь злодей — главный герой, которому зритель сопереживает, а те честные политики, журналисты и просто обычные граждане, которые пытаются его разоблачить, оказываются по сути, отрицательными персонажи

Мы сочувствуем циничному популисту, убийце, предателю, развратнику, а теперь еще и узурпатору. Фрэнк Андервуд собрал коллекцию всех грехов, кроме, разве что, уныния. И раз за разом его преступления остаются безнаказанными. Раз за разом он выходит сухим из воды, а его оппоненты в лучшем случае остаются в дураках, а в худшем отправляются в тюрьму или в могилу. Что, тут вообще нет морали?

Да, у современного сериала с моралью сложнее, чем у традиционного фильма. Героями сериалов часто становятся преступники, иногда поневоле, как скажем во всеми любимом шоу "Во все тяжкие".

Иногда сознательные злодеи, которых ничто не может оправдать. Свои преступления они совершают исключительно ради власти, и чтобы скрыть свои предыдущие преступления. Как собственно, в "Карточном домике".

Но, на самом деле, мораль все-таки жива-живехонька. Потому что как выясняется: ни один труп, ни одного предательство, ни один грех не забыт. И с каждым сезоном, тяжкий груз преступлений, совершенных Фрэнком Андервудом становится все более тяжелым, а попытки их сокрыть приводят ко все новым и новым преступлениям.

Все, как у Шекспира в "Макбете", — пока узурпатор наслаждается властью в своем замке. Но рано или поздно Бирнамский лес пойдет на Белый дом. Весь вопрос, в каком сезоне.